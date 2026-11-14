Registrati
Diretta video

Studenti violenti e docenti nel mirino: cosa può fare la scuola? Parla lo psicologo Musolino

guarda
Attualità
14.11.2026
Aggiornato alle 17:00

Allarme bomba a scuola, diffuse circolare e direttiva: mail massive? Minaccia da ritenersi inattendibile, salvo eccezioni – PDF

Redazione
Aggiungici ai preferiti Seguici su Discover
Indice
Il vertice
La direttiva
Leggi anche: le indicazioni operative per le scuole, le infografiche
Leggi e scarica i documenti

“Si richiama, in primo luogo, l’attenzione delle istituzioni scolastiche, in caso di ricezione di comunicazioni contenenti minacce alla sicurezza delle persone o delle strutture, a segnalarle tempestivamente alle locali forze di polizia, affinché possano essere svolte le verifiche richieste dal caso concreto e valutate le misure di sicurezza eventualmente occorrenti”: questo uno dei passaggi della circolare del ministero dell’Istruzione e del Merito spedita il 13 novembre a tutte le scuole e gli Usr, al termine di una settimana costellata da falsi allarmi bomba – in particolare l’11 novembre e il 12 novembre – inviati alle istituzioni scolastiche tramite e-mail inviate da Paesi esteri lontani decine di migliaia di chilometri.

Inoltre, in presenza di minacce possibili e realistiche, anche se non sempre facilmente riscontrabili, “le istituzioni scolastiche sono tenute a informare tempestivamente anche l’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente”. Questi, “avranno cura di provvedere, poi, al tempestivo inoltro della documentazione all’Amministrazione centrale”.

Il vertice

Con la circolare, che segue il vertice svolto a Palazzo Chigi sull’emergenza venutasi a creare, il dicastero di Viale Trastevere ha voluto dare una risposta univoca anche alle reazioni poco uniformi che hanno avuto le scuole, su decisione dei loro dirigenti scolastici, di fronte alle minacce giunte per via telematica: il fine della comunicazione, hanno spiegato dal Ministero dell’Istruzione, è quello di “favorire una gestione delle situazioni di allarme che consenta, ove la condizioni di sicurezza lo permettano, il mantenimento delle attività e dei servizi”.

La direttiva

Le indicazioni dell’amministrazione scolastica sono le stesse contenute in una direttiva con cui il ministero dell’Interno, nella medesima giornata, ha voluto comunicare la linea generale da assumere in primis ai prefetti, per fornire indicazioni uniformi da adottare dinanzi ad eventuali future “segnalazioni di minacce diffuse mediante comunicazioni telematiche aventi riflessi sull’ordine e la sicurezza pubblica”: la direttiva prodotta dal Viminale, dopo avere specificato che quelle dei giorni passati “non costituiscono attacchi informatici”, intende “promuovere un approccio fondato sulla valutazione dell’attendibilità delle minacce e sull’adozione di misure proporzionate alle effettive condizioni di rischio”.

Leggi anche: le indicazioni operative per le scuole, le infografiche

Leggi e scarica i documenti

m_piAOODPPRREGISTRO UFFICIALE(U)000922013-11-2_261113_161114Download
Direttiva+del+13+novembre+2026Download
allarme bomba

Allarme bomba a scuola, ordigno sospetto con un biglietto in un bagno: istituto evacuato. Ancora emulazione?

Minacce via e-mail a scuola, cosa fare e chi avvisare secondo il MIM – INFOGRAFICHE

Allarme bomba a scuola, cosa faranno i presidi la prossima volta? Chiamate le forze di polizia e se possibile non interrompete le attività, ministero Interno e Mim inviano direttive

Dirigenti scolastici, allarmi bomba, mail massive e vaghi protocolli: facciamo il punto

Allarme bomba, c’è paura: dirigente romana chiede a Valditara ronde attorno all’istituto, alunna sviene a scuola nel catanese

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Tagli scuola, Manzi (Pd) a Meloni e Valditara: da loro solo un video, li aspettiamo al varco. Meno studenti occasione per eliminare le classi pollaio

Redazione

Sciopero 20 novembre: borsa di studio dello studente medio, libri e trasporti gratuiti, cosa chiede la Rete degli Studenti Medi

Redazione

Troppa burocrazia a scuola, un docente: “Istituire una doppia linea di carriera, l’insegnante burocrate e l’insegnante didatta”

Laura Bombaci

Tagli alla scuola cancellati, Schlein replica a Meloni: aspettiamo i fatti, Manovra da riscrivere interamente

Alessandro Giuliani
vai alla ricerca avanzata