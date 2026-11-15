Bomba a scuola annunciata con email, d’ora in poi deciderà il prefetto se evacuare: Tajani spiega le misure d’attuare contro irresponsabili che seminano panico

“Dobbiamo impedire che qualche mente bacata pensi di creare il caos, i cittadini devono vivere tranquillamente e i giovani devono poter andare a scuola. Per questo la reazione del Governo è stata chiara e precisa: abbiamo assunto decisioni per evitare che irresponsabili possano seminare il panico, infatti non verranno più presi in considerazione come minacce gli attacchi via spam. Saranno solo i prefetti a decidere se serve liberare qualche locale”. A riassumere cosa accadrà in occasione della prossima email di minacce alle scuole è stato vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Una decisione presa, al termine di una settimana costellata da falsi allarmi bomba – in particolare l’11 novembre e il 12 novembre – giunti alle scuole con e-mail inviate da Paesi esteri lontani decine di migliaia di chilometri.

A Verona, durante la seconda edizione degli Stati generali del commercio internazionale promossi da Forza Italia, il ministro Tajani ha detto che per arrivare a questa decisione, il Governo Meloni ha “coinvolto giustamente anche le forze di opposizione perché quando ci sono eventi di questo tipo che mettono a repentaglio la vita ordinaria, pur non essendoci pericoli fisici, si crea confusione e questo è inaccettabile”.

Alla fine del confronto politico, secondo Tajani “il Governo ha risposto in maniera ferma”, al fine di “rassicurare i cittadini che le forze dell’ordine, l’organizzazione

‘Cose stanno andando nella giusta direzione’ dello Stato vigila sulla sicurezza e vuole impedire che ci sia caos nel Paese”.

Le misure indicate dal vicepremier e ministro degli Esteri fanno seguito alle comunicazioni emesse venerdì 13 novembre dal Viminale e dal dicastero dell’Istruzione, attraverso le quali si spiega che “in caso di ricezione di comunicazioni contenenti minacce alla sicurezza delle persone o delle strutture, a segnalarle tempestivamente alle locali forze di polizia, affinché possano essere svolte le verifiche richieste dal caso concreto e valutate le misure di sicurezza eventualmente occorrenti”.

Media

La Manovra 2027? Va migliorata in Parlamento

Il vicepremier e numero uno di Forza Italia ha anche commentato l’andamento della Manovra di bilancio: “Fin dall’inizio abbiamo detto che la manovra poteva essere migliorata in Parlamento, abbiamo avviato anche una serie di incontri con il mondo sindacale, lo ha fatto il governo e lo abbiamo fatto come partiti, e abbiamo sempre detto subito dopo l’incontro con la Cisl e con il sindacato autonomo Confsal che ritenevamo che ci potessero essere degli spiragli per migliorare la sanità e la scuola”.

Tajani dà per scontato che per la scuola i circa ulteriori 7mila tagli agli organici non si saranno: “vedremo se si potrà fare qualcosa per migliorare anche le pensioni e risolvere il problema della previdenza dedicata alle forze dell’ordine e alle forze armate che per Forza Italia rappresenta una priorità; così come è importante che si stia lavorando per modificare la proposta dell’exit tax per evitare che possano esserci segnali negativi per chi investe e vuole investire in Italia”.

Ripercorrendo, poi, i vari provvedimenti introdotti in manovra, dalla riduzione dell’Irpef e della pressione fiscale, dal sostegno alle imprese all’aumento dei fondi per la Zes, ai segnali a favore di giovani e anziani, Tajani ha poi aggiunto: “grazie anche al lavoro di Forza Italia le cose stanno andando nella giusta direzione per migliorare una manovra che già aveva dato segnali importanti”.