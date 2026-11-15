Allarme bomba e la direttiva del Ministero dell’interno, il dirigente scolastico deve informare la RLS della scuola

Dopo che nei giorni scorsi le scuole di tutta Italia sono state prese di mira, attraverso un’azione di swatting, con degli allarmi bomba, creando, tre le altre reazioni, notevole tensione e in diversi casi anche l’evacuazione prudenziale degli studenti dagli edifici scolastici, c’è stata la reazione dello Stato che con impegno immediato sta cercando di risolvere i fenomeni di questo tipo di allarme. A tal proposito c’è stato l’interesse diretto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Indicazioni sulla gestione delle minacce

Nella giornata di venerdì 13 novembre il MIM ha inviato, tramite posta elettronica, a tutte le scuole italiane una Direttiva firmata dal Ministro dell’Interno Piantedosi. L’oggetto di tale comunicazione: “Gestione delle segnalazioni di minacce diffuse mediante comunicazioni telematiche“. In tale comunicazione sono stati allegati due file, quello di trasmissione della Nota MIM prot. 9220 del 13 novembre 2026 e quello riferito alla direttiva n. prot. 103407 del Ministero dell’Interno

I contenuti della direttiva Piantedosi

L’incipit della direttiva Piantedosi del 13 novembre 2026, sulla gestione delle minacce seriali richiede, anche da parte delle scuole, particolare attenzione anche rispetto alle modalità della comunicazione pubblica, considerato che la diffusione incontrollata di notizie relative agli allarmi può contribuire ad amplificarne gli effetti e ad accrescere il senso di insicurezza nella popolazione. D’intesa con le amministrazioni interessate, dovrà pertanto essere favorita una comunicazione tempestiva e coordinata, improntata a criteri di chiarezza, equilibrio e cautela. Occorrerà, in particolare, evitare che la diffusione di informazioni non verificate o la rappresentazione indifferenziata delle segnalazioni contribuiscano ad alimentare situazioni di allarme non giustificate.

Informativa urgente al RLS della scuola

Riguardo questi nuovi allarmi bomba, che si teme non siano stati occasionali ma potrebbero verificarsi ancora in altri momenti dell’anno scolastico, i dirigenti scolastici devono informare e consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sulle procedure di emergenza e sulle disposizioni ricevute dalle autorità. Questo dovere rientra negli obblighi del dirigente in quanto datore di lavoro ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Per garantire trasparenza e tutela legale a tutta la comunità scolastica, l’informazione all’RLS dovrebbe avvenire in modo urgente e anche tracciabile.

È utile ricordare, se ve ne fosse bisogno, che l’art.50 del d.lgs. 81/2008, al comma 1, lettere b), e) e f), sancisce il diritto dell’RLS di essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi e all’organizzazione della formazione. Garantisce inoltre all’RLS il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi, le misure di prevenzione relative e le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza o dalle autorità competenti.



