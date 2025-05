Allerta meteo Messina, l’ordinanza sulle scuole chiuse è fake: sindaco costretto a smentire, ma viene criticato

Oggi, 15 maggio, il maltempo si sta riversando in tutta la Sicilia, soprattutto nella parte orientale. Sono state chiuse le scuole, vista l’allerta arancione, ad esempio, in capoluoghi come Catania e Siracusa. Situazione diversa, invece, a Messina, dove il sindaco non ha emanato alcuna ordinanza in merito e le lezioni non sono state sospese.

Peccato però che nel pomeriggio di ieri, 14 maggio, ha iniziato a circolare nelle chat dei genitori un’ordinanza “fake” firmata dal primo cittadino che diceva che le scuole sarebbero state chiuse. Il sindaco è stato addirittura costretto a smentire: “In queste ore sta girando una falsa ordinanza che annuncia la chiusura delle scuole per domani. Si tratta di un documento non autentico, privo di qualunque validità. Le comunicazioni ufficiali del Comune vengono diffuse esclusivamente tramite i comunicati stampa, il sito istituzionale e, ove necessario, anche attraverso i miei profili social.Invitiamo tutti i cittadini a non condividere informazioni non verificate e a fare sempre riferimento alle fonti ufficiali per evitare confusione e allarmismi ingiustificati. La diffusione di notizie false è un atto grave e irresponsabile”.

Le reazioni

Peccato però che il primo cittadino messinese è stato colpito da moltissime critiche: in molti hanno contestato la sua decisione di tenere le scuole aperte. Ecco alcuni commenti:

“Alla luce di una serie allerta meteo, trovo poco rispettoso e molto irresponsabile, lasciare le scuole aperte. Se dovesse succedere una disgrazia la colpa sarebbe sicuramente del malcapitato”.

“Poteva lasciarli a casa sti ragazzi. Alcuni sono pure in gita”.

“Oggi doveva davvero chiudere le scuole! Speriamo bene”.

Allerta meteo: scuole chiuse, l’elenco

Ad essere chiuse le scuole a Catania e ad Avola, in provincia di Siracusa. Non è escluso che verranno sospese le lezioni in altri comuni. Ecco l’elenco, fornito dal Quotidiano di Sicilia:

Aci Sant’Antonio

Motta Sant’Anastasia

Acireale

Catania

Riposto

Aci Castello

Siracusa

Avola

Rosolini

Noto

Priolo Gargallo

Buccheri

Floridia

Siracusa

Portopalo di Capo Passero

Agrigento

Porto Empedocle

Ragusa

Vittoria

Trapani

Enna

Caltanissetta

Palermo