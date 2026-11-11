NASpI, da novembre l’INPS erogherà un bonus per i precari della scuola con redditi fino a 20.000 euro: in arrivo anche gli arretrati

Novità per i docenti e il personale ATA precario che percepiscono o hanno percepito la NASpI, l’indennità di disoccupazione riconosciuta, in presenza dei requisiti, anche ai lavoratori della scuola al termine dei contratti a tempo determinato.

Con il messaggio n. 3649 del 10 novembre 2026, l’INPS ha chiarito le modalità di erogazione della cosiddetta somma non imponibile, il beneficio fiscale introdotto dalla Legge di bilancio 2025 per i lavoratori con reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro.

Il beneficio spetta anche ai percettori di NASpI, in quanto prestazione sostitutiva del reddito di lavoro dipendente soggetta a tassazione ordinaria.

Quanto spetta

L’importo viene calcolato applicando al reddito di lavoro dipendente, rapportato all’intero anno, le seguenti percentuali:

7,1% per redditi fino a 8.500 euro;

per redditi fino a 8.500 euro; 5,3% per redditi superiori a 8.500 e fino a 15.000 euro;

per redditi superiori a 8.500 e fino a 15.000 euro; 4,8% per redditi superiori a 15.000 euro, fermo restando il limite di 20.000 euro di reddito complessivo.

Pagamenti da novembre, anche per chi non percepisce più la NASpI

Per il 2026, l’INPS avvierà i pagamenti a novembre, riconoscendo anche gli eventuali arretrati maturati dal 1° gennaio.

Un aspetto importante per i precari della scuola è che il beneficio può essere corrisposto anche a chi ha già terminato di percepire la NASpI, purché abbia maturato il diritto alla somma non imponibile.

Non occorre presentare domanda: il riconoscimento è automatico e il pagamento avviene separatamente rispetto all’indennità di disoccupazione.

A regime, la somma viene erogata in 11 rate mensili, da febbraio a dicembre.

Chi non desidera ricevere il beneficio può rinunciarvi attraverso l’apposito servizio disponibile sul portale INPS. La rinuncia non impedisce l’eventuale riconoscimento della somma in sede di dichiarazione dei redditi, se risultano soddisfatti i requisiti previsti.