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Personale della scuola
12.11.2026
Aggiornato alle 17:20

Permessi, malattie e aspettative: una guida pratica per docenti e ATA – DIRETTA venerdì 13 novembre ore 17:00

Redazione
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Il tema delle assenze dal servizio nel mondo della scuola riveste sempre grande importanza. Ci sono i permessi per motivi personali e familiari che vanno distinti tra docenti di ruolo, supplenti al 30 giugno o al 31 agosto, supplenti brevi e personale ATA. Ci sono poi altri permessi contrattuali come concorsi ed esami, lutto, matrimonio o permessi brevi per limiti e recupero delle ore. Ci sono poi le visite mediche, la Legge 53/2000 e la Legge 104/92.

Per affrontare tutte queste tematiche saremo in diretta con la nuova puntata della rubrica ‘C’è sempre Di Meglio’. L’esperto in normativa e legislazione scolastica prof. Rino Di Meglio farà chiarezza su tutti gli aspetti legati alle assenze dal servizio nel mondo della scuola. Si parlerà anche di visita fiscale e reperibilità, di retribuzione e conservazione del posto e della differenza tra permesso, congedo ed aspettativa.

Saremo in diretta venerdì 13 novembre alle ore 17:00 sui social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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Aspettativaassenze malattiaPermessi

Part time orizzontale o verticale e aspettative per studio o per altra attività lavorativa, come funziona? Risponde l’esperto

Anno sabbatico, aspettative, congedi, 104: cosa succede allo stipendio del personale scolastico? Risponde l’esperto

Aspettativa sindacale non retribuita, c’è anche una recentissima interpretazione autentica ARAN

Aspettativa sindacale, è necessario essere iscritti al sindacato che la richiede? La risposta dell’ARAN

Aspettativa personale ATA: cosa prevede la normativa e come fare domanda

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