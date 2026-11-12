Permessi, malattie e aspettative: una guida pratica per docenti e ATA – DIRETTA venerdì 13 novembre ore 17:00

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Il tema delle assenze dal servizio nel mondo della scuola riveste sempre grande importanza. Ci sono i permessi per motivi personali e familiari che vanno distinti tra docenti di ruolo, supplenti al 30 giugno o al 31 agosto, supplenti brevi e personale ATA. Ci sono poi altri permessi contrattuali come concorsi ed esami, lutto, matrimonio o permessi brevi per limiti e recupero delle ore. Ci sono poi le visite mediche, la Legge 53/2000 e la Legge 104/92.

Per affrontare tutte queste tematiche saremo in diretta con la nuova puntata della rubrica ‘C’è sempre Di Meglio’. L’esperto in normativa e legislazione scolastica prof. Rino Di Meglio farà chiarezza su tutti gli aspetti legati alle assenze dal servizio nel mondo della scuola. Si parlerà anche di visita fiscale e reperibilità, di retribuzione e conservazione del posto e della differenza tra permesso, congedo ed aspettativa.

Saremo in diretta venerdì 13 novembre alle ore 17:00 sui social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.