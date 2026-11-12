Falsi allarmi bomba, in Sicilia vertice tra Regione e USR. Turano: “Il sistema è in grado di gestire le emergenze”

Dopo i falsi allarmi bomba che hanno interessato anche questa mattina diversi istituti siciliani, la Regione ha deciso di fare il punto con chi gestisce le scuole sul territorio. L’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, ha convocato una riunione con il direttore generale dell’USR Sicilia, Filippo Serra, e con i dirigenti degli Ambiti territoriali delle province dell’Isola. Un momento di confronto convocato mentre le segnalazioni proseguono, per capire come gli istituti stiano affrontando la situazione.

Un confronto diretto con i provveditori

L’incontro si è svolto in video collegamento e ha messo insieme i vertici dell’amministrazione scolastica regionale e i referenti di tutte le province. Per il secondo giorno consecutivo, ha spiegato l’assessore Turano, molti istituti hanno ricevuto una email che segnalava la presenza di un ordigno esplosivo. Da qui l’esigenza, per il titolare dell’Istruzione regionale, di ascoltare i provveditori per ricostruire un quadro completo. Al centro della discussione anche le nuove direttive del Ministero dell’Istruzione e del Merito, diffuse nelle scorse ore.

Le parole di Turano

Nel suo intervento l’assessore regionale ha rivolto un messaggio alle famiglie, tra rassicurazioni e inviti alla calma. “Oggi il numero di scuole evacuate risulta estremamente basso. Voglio rassicurare le famiglie, capisco l’apprensione dei genitori, ma non dobbiamo lasciarci prendere dal panico”, ha dichiarato Turano. E ancora: “Il sistema scolastico regionale e nazionale è in grado di gestire eventi imprevisti ed imprevedibili, come quelli avvenuti in questi due giorni, e fino ad ora dai controlli effettuati non sono emersi pericoli concreti”.

Il ringraziamento al personale

Chiude il suo intervento con un ringraziamento a tutti coloro che sono impegnati sul campo: i dirigenti scolastici, gli insegnanti, le forze dell’ordine, le prefetture e tutto il personale, per il lavoro che stanno svolgendo con responsabilità.