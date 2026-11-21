In questo autunno segnato da tensioni economiche, discussioni sui social e paure legate alla sicurezza quotidiana, la politica sembra spesso correre dietro agli slogan invece di guardare ciò che accade davvero nelle case e nelle aule. Quando si parla di priorità nazionali, non basta mettere al centro del dibattito solo le regole digitali o i presidi nei quartieri, perché c’è una realtà silenziosa che riguarda centinaia di migliaia di famiglie e che misura la vera civiltà di un Paese. Quando si parla di diritti, non basta scrivere belle leggi sulla carta: conta ciò che succede ogni mattina quando suona la campanella, quando un bambino ha bisogno di una terapia o quando un genitore cerca aiuto senza trovare risposte.



La cronaca di questi mesi ci ricorda che le difficoltà sociali non nascono per caso, ma crescono quando i servizi pubblici perdono forza e lasciano le persone a cavarsela da soli. Ma che valore hanno i discorsi sulla sicurezza se poi manca la sicurezza più elementare, quella di avere cure e sostegno per i propri figli? Una società giusta si riconosce da come protegge chi è più fragile, non da quanto alza la voce nelle piazze virtuali o nei talk show.



Se guardiamo alla scuola e alla salute dei più piccoli, capiamo subito dove stiamo investendo e dove, invece, stiamo lasciando dei vuoti pericolosi. I dati mostrano che gli alunni con disabilità nelle scuole italiane sono arrivati a 377 mila, quasi il doppio rispetto a dieci anni fa, raggiungendo il 4,8% del totale. È un dato che non riguarda solo la scuola, ma anche la sanità e le politiche sociali, chiamate a seguire bisogni che diventano sempre più complessi.



Un’indagine conoscitiva parlamentare sulla disabilità fisica e psichica dei minori, con attenzione alle lesioni cerebrali e all’autismo, mette in luce criticità che le famiglie conoscono fin troppo bene sulla propria pelle. Come si legge nell’indagine, serve «agire subito». Ma perché si continua a rimandare quando i segnali d’allarme sono davanti agli occhi di tutti da anni?



Il primo nodo riguarda la tempestività delle cure. Per i disturbi del neurosviluppo, le attese nei servizi pubblici di neuropsichiatria infantile possono superare i 12 mesi, rendendo difficile avere in tempi certi valutazioni e terapie, soprattutto per l’autismo. Che cosa significa aspettare più di un anno per una diagnosi o per iniziare una terapia quando ogni mese conta per crescere e imparare? Anche la presenza dei servizi sul territorio non è uniforme: su oltre 1.200 centri censiti per autismo e disabilità intellettiva, 663 si trovano al Nord, 283 al Centro e 302 nel Sud e nelle Isole, con una copertura per l’età evolutiva stimata tra il 50% e il 70%. Può davvero esistere un diritto uguale per tutti se il luogo in cui vivi cambia le possibilità di essere curato?



Poi c’è la scuola, che dovrebbe essere il luogo dell’inclusione per eccellenza, ma mostra crepe evidenti. Il 59,7% degli alunni con disabilità ha cambiato insegnante di sostegno nell’anno scolastico 2024/2025. Restano circa 57 mila docenti senza una formazione specifica e, all’avvio delle lezioni, il 22% degli insegnanti di sostegno non era ancora stato nominato. Che legame può costruire un bambino con chi cambia ogni anno o arriva in ritardo quando la scuola è già iniziata? Anche gli edifici scolastici non sono sempre pronti: solo il 41% delle scuole risulta pienamente accessibile e il 26% non ha bagni a norma.



Oltre 4.500 studenti non hanno assistenza igienica. Negli ultimi anni ci sono stati interventi per rafforzare organici e servizi, con circa 45 mila supplenti confermati nel 2025/2026 e 18.137 insegnanti che hanno conseguito la specializzazione con nuovi percorsi formativi, ma questi passi non bastano ancora a colmare i ritardi e le differenze. Nella scuola superiore, per esempio, si ricorre troppo spesso al cosiddetto piano educativo individualizzato differenziato, una scelta che l’indagine definisce «la soluzione più comoda, non quella giusta».



Ma che inclusione è quella che separa invece di avvicinare e che abbassa l’asticella invece di dare gli strumenti per crescere davvero? Chiedere un percorso continuo, che unisca servizi sanitari, riabilitazione e scuola attorno a ogni bambino, significa mettere al centro la dignità e non la burocrazia. Servono un sistema informativo nazionale per l’età evolutiva e una relazione annuale che mostri le risorse stanziate, i servizi attivati, la riduzione dei tempi d’attesa e i risultati raggiunti nell’inclusione e nella qualità della vita. Senza cure tempestive e senza una scuola davvero aperta a tutti, le disuguaglianze si allargano e il diritto allo studio resta a metà.

Difendere l’inclusione non è un favore né una concessione, ma un dovere collettivo che richiede scelte coraggiose e continue, giorno dopo giorno, affinché nessun bambino e nessuna famiglia vengano lasciati indietro. Una comunità cresce davvero solo quando nessuno resta solo ad affrontare le proprie fatiche, dentro e fuori le aule scolastiche.