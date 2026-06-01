Diretta video

Prima Ora - le notizie dell'1 giugno 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Attualità
01.06.2026

Alunni spingono il prof e lui sbatte la testa sul muro, denunciati. Valditara loda la scuola: “Nessuna indulgenza”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
La ricostruzione dei fatti
Le parole del docente
Ancora violenza in classe

Oggi abbiamo parlato di quanto accaduto in una scuola superiore abruzzese, mercoledì 27 maggio, si è consumata un’altra aggressione ad un prof, stavolta messa in atto da ben quattro alunni che hanno spinto il proprio docente e gli hanno fatto sbattere la testa sul muro.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha sentito la preside della scuola in cui si è consumato l’episodio. Si è informato sulle condizioni del professore aggredito, ha chiesto alla dirigente di esprimergli la sua personale vicinanza, solidarietà e forte incoraggiamento. Ha apprezzato la linea della severità adottata dalla scuola che ha deciso di denunciare gli autori della inqualificabile aggressione e di prendere provvedimenti disciplinari rigorosi. 

Il Ministro ha altresì dichiarato: “Va ripristinato il rispetto della autorità dei docenti, non vi può essere nessuna indulgenza verso i violenti. La scuola è il luogo della educazione e del rispetto non della prevaricazione e della prepotenza”.

La ricostruzione dei fatti

Tutto è avvenuto alle 12.20, quando il professore aveva terminato la lezione. A quanto pare in quella giornata il docente aveva in programma un’interrogazione. Conclusa la valutazione orale, si è alzato e ha fatto per raggiungere la porta, ma quattro studenti di 14 anni gli si sono parati davanti. “Questi ragazzi non mi consentivano di uscire”, ha spiegato l’uomo, come riportato da Il Messaggero. “In parte stavo girato. Poi ho sentito una spinta più forte che mi ha fatto perdere l’equilibrio e sono finito frontalmente contro il muro dove ho sbattuto la testa”.

Le parole del docente

 “Qualcuno voleva recuperare delle gravi insufficienze. Io però avevo spiegato loro che a fine anno sarebbe stato difficile. E glielo avevo detto”, ha riferito il professore. Come se ciò non bastasse, oltre all’aggressione, a far male è anche il fatto che nessuno degli altri studenti sia intervenuto. Spintonato e frastornato dopo il colpo alla testa, il docente è riuscito a lasciare la classe. In suo soccorso è poi arrivata l’insegnante di sostegno. Lo stesso pomeriggio dei fatti si è recato al pronto soccorso e lì gli hanno diagnosticato lesioni alle cartilagini del naso con una prognosi di 8 giorni.

Nessuno degli studenti si è ancora scusato per quanto fatto, né lo hanno fatto i genitori. Soltanto la scuola si è fatta sentire, manifestando piena solidarietà al professore, che ha deciso di denunciare: “Ormai molte famiglie hanno perso autorevolezza e capacità di educare. La scuola è messa in mezzo. Le classi sono numerose. Si lascia correre tutto e negli studenti passa il messaggio che possano fare ciò che vogliono”, ha dichiarato il professore. “È per questo che ho deciso di denunciare. Violare le norme comporta delle conseguenze”.

“Per me è stata una cosa totalmente inaspettata visto che oltretutto ho sempre avuto molta empatia con gli studenti, grande ascolto”, ha concluso il docente.

Ancora violenza in classe

Sempre la scorsa settimana c’è stato un altro tentativo di aggressione, sempre ai danni di un docente, da parte di uno studente, a San Vito Lo Capo, nel trapanese.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe portato a scuola due coltelli di piccole dimensioni e avrebbe cercato di aggredire il docente davanti ai compagni di classe”, scrive l’agenzia. “L’undicenne avrebbe indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, poi avrebbe ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all’interno di un gruppo Telegram. Dalle indagini emergono dettagli ritenuti particolarmente inquietanti dagli investigatori.

“All’inizio ho pensato a uno scherzo, poi quando l’ho visto venirmi incontro con due coltelli ho capito che faceva sul serio. L’ho bloccato e ho chiesto aiuto. I colleghi che erano in altre aule sono accorsi e l’hanno disarmato”, queste le parole del docente di tecnologia aggredito.

docenti aggreditiviolenza a scuola

Quattro alunni spingono il prof e lui sbatte la testa sul muro: “Inaspettato, ho sempre avuto empatia. Denuncerò”

Alunno tenta di aggredire il prof in diretta social, aveva annunciato tutto su TikTok: è il secondo caso simile, colpa del web?

Il docente non ce l’ha con l’alunno che ha tentato di accoltellarlo: è fragile. Ma l’11enne non si dice pentito. Valditara: stop social a under 15

Rissa a Parma tra studenti e prof, un genitore avrebbe denunciato i docenti: spunta un secondo video che cambia tutto

Valditara chiama il prof aggredito a San Vito Lo Capo: “le sono vicino, complimenti per la gestione”. I sindacati: emergenza educativa scaricata sui prof

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Alunni spingono il prof e lui sbatte la testa sul muro, denunciati. Valditara loda la scuola: “Nessuna indulgenza”

Redazione

Nuove Indicazioni Nazionali 2026, docenti protestano: adozione alternativa libri di testo in varie scuole

Redazione

Rivalutazione degli assegni per il nucleo familiare: le nuove tabelle valide dal 1° luglio 2026

Lara La Gatta

Mobilità docenti 2026, rettifiche e reclami: come funziona? Quali tempi? Risponde l’esperto

Daniele Di Frangia
vai alla ricerca avanzata