Alunno 15enne uccide una compagna e ne ferisce altri tre: aveva appena mandato una strana mail alla scuola. Accade in Francia

Violenza e sangue in una scuola di Nantes, in Francia. Secondo quanto riportato dai principali media, come Il Corriere della Sera, uno studente di quindici anni ha accoltellato una compagna di scuola ferendone altri tre. I fatti – secondo quanto si è appreso – sono avvenuti attorno alle 12:30.

Un altro ragazzo è grave

L’aggressione è avvenuta in una scuola privata, durante le pausa per il pranzo. L’aggressore è stato subito arrestato. Secondo i media francesi, il responsabile – che ha solo 15 anni – era già stato protagonista di episodi aggressivi ma non aveva denunce di polizia: prima di arrendersi alla polizia avrebbe chiesto agli agenti di sparargli.

Uno dei tre studenti feriti è stato dichiarato in stato di “emergenza assoluta”: è quindi in condizioni molto gravi. L’episodio ha suscitato immediato allarme: a Nantes è atteso l’arrivo del ministro dell’interno Bruno Retailleau.

La mail anomala

Secondo quanto riportato da Fanpage, questa mattina lo studente avrebbe inviato a tutti i compagni di scuola, tramite l’indirizzo email, un documento in cui tracciava un quadro molto fosco della società. Pare che l’adolescente, dal profilo fragile e persino depressivo, avrebbe preso di mira la ragazza con cui aveva una relazione sentimentale.

Al momento, il suo gesto non sembra aver avuto alcun significato politico. Secondo quanto riferito dagli studenti e dai genitori incontrati nei pressi della scuola, il giovane ha inviato via e-mail alle ore 12.15 un documento di 13 pagine all’intera comunità scolastica.

Uno studente che conosce il ragazzo lo ha descritto a Le Figaro come “riservato” e “non normale”. “Condivideva idee bizzarre, idee naziste”.