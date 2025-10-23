Alunno troppo violento in classe: i genitori dei compagni ritirano a oltranza i figli da scuola, la protesta

Una situazione esplosa dopo essere covata per un po’ di tempo. In una scuola primaria del trevigiano i genitori di alcuni alunni hanno deciso di ritirare a oltranza i figli da scuola per protesta visto il comportamento ingestibile di un singolo bambino.

Come riporta Open, c’è stato addirittura un sit-in di protesta davanti la scuola. “I nostri figli vivono da mesi in una situazione non più sopportabile”, si legge nella nota diffusa dai genitori su alcuni media tocali tra cui OggiTreviso. “Siamo arrivati a questa decisione dopo un lungo percorso di dialogo con tutte le istituzioni preposte. È un atto di denuncia e di tutela per l’incolumità dei bambini”.

Bullismo anche su un alunno fragile

Le famiglie parlano apertamente di episodi di bullismo, anche ai danni di un bambino con fragilità. “Ogni giorno — spiegano — i nostri figli subiscono violenze verbali e psicologiche, in alcuni casi anche fisiche. La serenità, la salute psicologica e la didattica ne risentono in modo grave, nonostante l’impegno costante delle maestre, alle quali riconosciamo la massima dedizione”. Secondo quanto riportato, la situazione andrebbe avanti dallo scorso anno scolastico, nonostante le segnalazioni alle autorità competenti.

“Non ci rassegniamo ad assistere impotenti — scrivono ancora i genitori —, denunciamo con forza la gravità di questo stallo, il cui prezzo più alto viene pagato dai nostri figli, esposti a comportamenti che non dovrebbero esistere in un contesto educativo”.

I genitori chiedono un intervento urgente delle istituzioni scolastiche e dei servizi competenti, affinché venga garantito un ambiente di apprendimento sereno e sicuro. “Al diritto all’istruzione del singolo — conclude la nota — deve corrispondere il diritto di tutti gli altri alunni di vivere la scuola in un clima educativo e rispettoso”. La dirigente scolastica dell’istituto, contattata nella mattinata dalle testate locali, non ha ancora rilasciato dichiarazioni.

Il focus della Tecnica della Scuola

Spesso i casi di bullismo si verificano a scuola, luogo in cui gli studenti passano gran parte delle loro giornate. Spesso si chiamano in causa, come negli ultimi giorni, docenti e dirigenti scolastici, accusati di non aver vigilato, di non essersi accorti di situazioni di disagio.

Per questo, La Tecnica della Scuola ha voluto fare chiarezza con un focus, per capire quali obblighi ha il personale della scuola, cosa si rischia in caso di mancata segnalazione.

Bullismo, c’è una nuova legge: cosa prevede?

Abbiamo cercato di capire cosa prevede la nuova legge contro il bullismo voluta dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, la n. 70 del 2024: cosa è cambiato? Cosa deve fare ogni scuola? Cosa dicono le linee guida in merito, che non vengono aggiornate dal 2021? Concretamente, cosa deve fare un docente che si trova davanti ad un caso di bullismo? Quali obblighi hanno i dirigenti scolastici?

Bullismo, l’avvocato: ecco cosa rischiano i docenti che non rispettano gli obblighi

Nell’immaginario collettivo, purtroppo, il bullismo è considerato spesso alla stregua di una ragazzata. Così non è, spiega l’avvocato Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico. Le responsabilità degli studenti che si macchiano di questi comportamenti possono essere penali e civili, coinvolgendo anche le famiglie. Quanto ai docenti e ai dirigenti scolastici, sono legate principalmente alla vigilanza e all’omessa denuncia.