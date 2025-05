Anche Papa Bergoglio ha commesso un errore

Mentre non mi pronuncio sulla figura di papa Bergoglio come uomo di chiesa (in materia di religione sono infatti neutrale), non posso che ammirarlo e stimarlo come uomo. Ma anche lui ha commesso un errore in cui incorrono in tanti: affermava infatti che il bravo insegnante è chi riesce ad acculturare ed educare gli alunni difficili, perché a quelli facili sono capaci di insegnare tutti.

Posizione quanto mai errata. Insegnare ad alunni dotati, ben disposti verso lo studio e ben educati è cosa assai difficile, perché proprio per queste loro qualità sono esigenti, vogliono sapere, approfondire, pongono domande (a volte difficili) e se il docente non è più che preparato ci fa la figura dell’ignorante. Quanto poi all’ardua impresa di insegnare a chi non è particolarmente dotato né particolarmente ben disposto verso lo studio e magari pure maleducato se non addirittura violento, beh, forse Bergoglio non ha mai avuto fra i suoi studenti personaggi di questo tipo. Chi li ha (avuti) sa bene come spesso finisce. Lo si vede tutti i giorni: aggressioni verbali e magari pure fisiche, con frequenti ricorso alle cure mediche. Si consideri inoltre che sono proprio le scuole cattoliche a selezionare rigorosamente i loro studenti, allontanando chi non riesce nello studio e tiene comportamenti inadeguati (è questo il motivo principale per cui anche alcuni atei mandano i figli a scuola dai preti).

Il papa sarà pure infallibile in questioni teologiche, ma per il resto è anche lui fallibilissimo. Va bene che l’insegnamento è (ancora?) una missione, ma che questa missione debba comportare anche il martirio, beh, questo proprio no!

Daniele Orla