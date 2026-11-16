Docenti precari, trattenuta del 2,5% sullo stipendio: possibile recuperare fino a 2.000 euro con il ricorso dello Studio Legale Marone

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11663 del 4 maggio 2023, ha affermato l’illegittimità dell’applicazione ai dipendenti pubblici a tempo determinato della trattenuta del 2,5% prevista dall’art. 1, comma 3, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999. Il principio è stato recentemente confermato anche da diverse pronunce delle Corti d’Appello, tra cui la sentenza n. 4033 del 13 ottobre 2026 della Corte d’Appello di Roma.

La questione interessa anche i docenti precari, ai quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito continua ad applicare mensilmente una riduzione stipendiale, riportata nei cedolini NoiPA sotto la voce «TFR art. 1 c. 3 DPCM 20/12/1999».

Secondo il principio affermato dalla Cassazione, tale riduzione retributiva non può essere applicata ai lavoratori assunti a tempo determinato, per i quali è prevista una specifica disciplina del trattamento di fine rapporto.

I docenti precari potrebbero quindi avere diritto a recuperare le somme trattenute negli ultimi cinque anni, per un importo indicativo di circa 400 euro per ciascun anno scolastico, fino a un totale di circa 2.000 euro, oltre agli eventuali accessori di legge.

Il ricorso è rivolto a tutti i docenti che abbiano prestato servizio con contratti a tempo determinato, comprese le supplenze brevi, quelle fino al 30 giugno e quelle fino al 31 agosto. Possono aderire anche i docenti attualmente di ruolo, per le trattenute subite durante i precedenti periodi di precariato.

Alla luce dell’orientamento della Cassazione e delle recenti pronunce favorevoli, lo Studio Legale Marone ha avviato le adesioni ai ricorsi individuali dinanzi al Giudice del Lavoro, finalizzati a ottenere la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dal Ministero.

Per aderire al ricorso, è sufficiente compilare il FORM QUI.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO