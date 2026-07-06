Scuola e tecnologia, in Asia esplode il mercato degli “smart glass” per copiare durante gli esami. “Vendite cresciute del 96%”

Dimenticate i vecchi bigliettini, gli appunti scritti a penna sul palmo, o le informazioni sussurrate nei bagni in una pausa del compito in classe. Nell’era dell’intelligenza artificiale anche copiare è diventato un atto digitale, in particolare nei Paesi più avanzati dell’Asia. A raccontarlo è il Corriere della Sera, in un articolo che da conto di un lungo reportage realizzato dalla CNN in Estremo Oriente, in cui la pervasività della tecnologia applicata alla scuola e al copiare sta creando una situazione “allarmante”.

“Il mercato degli smart glass sta letteralmente esplodendo”, si legge nell’articolo, “grazie anche agli onerosi investimenti di colossi locali nel settore, come Xiaomi, Huawei, Alibaba e RayNeo, che provano a farsi spazio rosicchiando quote a Meta, che al momento domina incontrastata”. Nel primo trimestre del 2026, prosegue il Corriere, “le vendite sono cresciute del 96 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A trainare il comparto, la locomotiva Cina“.

“Dobbiamo spostarci in Corea del Sud per trovare il primo campanello di richiamo su questa nuova trovata per poter barare negli studi”, informa ancora la testata. “Per ben due volte in un solo mese sono stati beccati due studenti a copiare dai testi forniti loro dagli occhiali che indossavano durante un esame molto importante, quello per la valutazione delle competenze in lingua inglese”. Un esame, precisa il Corriere, “spesso necessario per trovare un posto di lavoro”, e dunque particolarmente rigoroso.

Le cose non vanno meglio a Taiwan, dove un professore “ha notato che la montatura degli occhiali di un ragazzo emanava calore: stava cercando di farsi aiutare nell’esame di ammissione a una prestigiosa facoltà di medicina”. Da un capo all’altro dell’Oriente, insomma, tecnologie sempre più pervasive sembrano dominare anche il settore scolastico e accademico, come del resto tutti gli ambiti della società. E persino copiare agli esami, ormai, sembra una questione da affidare ai supporti digitali.