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09.04.2026

Asili nido, Valditara e Manfredi (ANCI): intesa per 150mila posti entro la scadenza PNRR

Redazione
Indice
Un tavolo comune per i servizi 0-6 anni
Edilizia scolastica, edifici più sicuri e sostenibili

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il Presidente dell’ANCI, Gaetano Manfredi, si sono incontrati per fare il punto sullo stato di avanzamento degli investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in ambito scolastico. Al centro del colloquio, svoltosi in un clima di collaborazione, il ruolo strategico della scuola come presidio territoriale e la definizione di nuovi strumenti condivisi per affrontare le sfide dei prossimi mesi.

Un tavolo comune per i servizi 0-6 anni

Uno dei temi principali dell’incontro è stato la costituzione di un tavolo di lavoro dedicato alla gestione dei nuovi nidi e delle scuole dell’infanzia. L’obiettivo è raggiungere il target fissato dal PNRR: 150.480 posti nella fascia 0-6 anni, con una particolare attenzione alla riduzione del divario tra Nord e Sud del Paese. Sul piatto anche il tema degli arredi didattici innovativi per gli asili nido, considerati uno strumento essenziale per garantire ambienti di apprendimento adeguati ai più piccoli.

Edilizia scolastica, edifici più sicuri e sostenibili

Il secondo nodo affrontato riguarda l’edilizia scolastica e la prossima programmazione triennale nazionale. L’intesa punta a edifici più sicuri, moderni e sostenibili, consolidando un metodo di lavoro che ha già dato risultati concreti nella fase attuativa del PNRR. Ministero e Comuni hanno ribadito l’importanza delle Strutture di missione come modello operativo efficace, capace di tradurre gli investimenti in interventi reali sui territori.

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