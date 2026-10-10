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10.10.2026

Assicurazione sanitaria docenti, come mai visite oculistiche, dermatologiche ed ecografie addominali non sono coperte?

Sara Adorno
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Indice
Come mai visite oculistiche, dermatologiche ed ecografie addominali non sono coperte?
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Le domande principali della diretta

Quali sono le ultime novità sull’assicurazione sanitaria per il personale della scuola? Si può ancora aderire a questa opportunità di welfare, scelta già da migliaia di insegnanti? Cosa copre con precisione la polizza assicurativa UniSalute per docenti, Ata, dirigenti scolastici e Dsga? Quali altre agevolazioni del pacchetto welfare del Ministero dell’Istruzione e del Merito hanno i docenti e il personale ATA?

Sono solo alcune delle domande che si pone il personale della scuola. A parlarne, nella nuova puntata della Tecnica risponde Live – andata in onda giovedì 8 ottobre – sono stati i nostri esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo, che hanno risposto alle domande in diretta dei lettori.

Come mai visite oculistiche, dermatologiche ed ecografie addominali non sono coperte?

A questa domanda, l’ esperto Lucio Ficara ha risposto: “La polizza non costituisce una copertura sanitaria globale per ogni visita di routine, ma è focalizzata su grandi interventi, ricoveri, maternità e programmi di prevenzione specifica. Ad esempio, nell’ambito della prevenzione cardiovascolare, gli esami ematochimici (es. colesterolo e glicemia) sono coperti, mentre le visite specialistiche ordinarie non autorizzate restano a carico dell’assistito”.

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Le domande principali della diretta

✅ Ci sono accorgimenti da tenere in considerazione per la registrazione a Uni Salute? In caso di errori sarà possibile rettificare i dati o correggere le imprecisioni?

✅ Ho due costole rotte. Potrò richiedere tra 20 giorni le radiografie necessarie (80 euro l’una) per verificare se la frattura scomposta si è riparata e potrò tornare a scuola?

✅ Si paga una franchigia mensile se si decide di aderire alla polizza assicurativa? Se sì, di quanto sará questa franchigia?

✅ Perché il welfare per i docenti è così frammentato in misure singole anziché essere organizzato in modo organico? C’è la possibilità che in futuro sia rivisto il sistema con una riforma complessiva?

✅ Come mai non mi è arrivata la mail per confermare l’assicurazione?

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Assicurazione sanitaria docenti, in caso di errori nella registrazione a UniSalute è possibile correggere i dati?

Assicurazione sanitaria e agevolazioni, in cosa consiste l’ultima novità? Si può ancora aderire? Risponde l’esperto

Assicurazione sanitaria e agevolazioni: scopriamo il nuovo welfare della scuola – RIVEDI LA DIRETTA

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