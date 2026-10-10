Assicurazione sanitaria docenti, cosa fare se dopo l’adesione non si riceve il codice di conferma per completare la registrazione?

Quali sono le ultime novità sull’assicurazione sanitaria per il personale della scuola? Si può ancora aderire a questa opportunità di welfare, scelta già da migliaia di insegnanti? Cosa copre con precisione la polizza assicurativa UniSalute per docenti, Ata, dirigenti scolastici e Dsga? Quali altre agevolazioni del pacchetto welfare del Ministero dell’Istruzione e del Merito hanno i docenti e il personale ATA?

Sono solo alcune delle domande che si pone il personale della scuola. A parlarne, nella nuova puntata della Tecnica risponde Live – andata in onda giovedì 8 ottobre – sono stati i nostri esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo, che hanno risposto alle domande in diretta dei lettori.

Ho effettuato l’adesione ma non ho ricevuto la mail con il codice di conferma per completare la registrazione

A questa domanda, gli esperti Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo hanno risposto: “La registrazione richiede la verifica del numero di cellulare (tramite codice SMS) e la convalida dell’email via OTP. Se l’adesione è stata effettuata di recente o fuori dai termini delle finestre di lavorazione (occorrono circa 15-20 giorni lavorativi affinché i dati vengano trasmessi da Polis a UniSalute), il sistema non riconoscerà temporaneamente l’utente. In caso di rallentamenti tecnici del portale, si consiglia di riprovare nelle ore diurne”.

Rivedi la trasmissione in diretta

Le domande principali della diretta

✅ Ci sono accorgimenti da tenere in considerazione per la registrazione a Uni Salute? In caso di errori sarà possibile rettificare i dati o correggere le imprecisioni?

✅ Ho due costole rotte. Potrò richiedere tra 20 giorni le radiografie necessarie (80 euro l’una) per verificare se la frattura scomposta si è riparata e potrò tornare a scuola?

✅ Si paga una franchigia mensile se si decide di aderire alla polizza assicurativa? Se sì, di quanto sará questa franchigia?

✅ Perché il welfare per i docenti è così frammentato in misure singole anziché essere organizzato in modo organico? C’è la possibilità che in futuro sia rivisto il sistema con una riforma complessiva?

✅ Come mai non mi è arrivata la mail per confermare l’assicurazione?