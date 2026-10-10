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10.10.2026
Aggiornato alle 11:05

Assicurazione sanitaria docenti, cosa fare se dopo l’adesione non si riceve il codice di conferma per completare la registrazione?

Sara Adorno
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Indice
Ho effettuato l'adesione ma non ho ricevuto la mail con il codice di conferma per completare la registrazione
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Le domande principali della diretta

Quali sono le ultime novità sull’assicurazione sanitaria per il personale della scuola? Si può ancora aderire a questa opportunità di welfare, scelta già da migliaia di insegnanti? Cosa copre con precisione la polizza assicurativa UniSalute per docenti, Ata, dirigenti scolastici e Dsga? Quali altre agevolazioni del pacchetto welfare del Ministero dell’Istruzione e del Merito hanno i docenti e il personale ATA?

Sono solo alcune delle domande che si pone il personale della scuola. A parlarne, nella nuova puntata della Tecnica risponde Live – andata in onda giovedì 8 ottobre – sono stati i nostri esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo, che hanno risposto alle domande in diretta dei lettori.

Ho effettuato l’adesione ma non ho ricevuto la mail con il codice di conferma per completare la registrazione

A questa domanda, gli esperti Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo hanno risposto: “La registrazione richiede la verifica del numero di cellulare (tramite codice SMS) e la convalida dell’email via OTP. Se l’adesione è stata effettuata di recente o fuori dai termini delle finestre di lavorazione (occorrono circa 15-20 giorni lavorativi affinché i dati vengano trasmessi da Polis a UniSalute), il sistema non riconoscerà temporaneamente l’utente. In caso di rallentamenti tecnici del portale, si consiglia di riprovare nelle ore diurne”.

Rivedi la trasmissione in diretta

Le domande principali della diretta

✅ Ci sono accorgimenti da tenere in considerazione per la registrazione a Uni Salute? In caso di errori sarà possibile rettificare i dati o correggere le imprecisioni?

✅ Ho due costole rotte. Potrò richiedere tra 20 giorni le radiografie necessarie (80 euro l’una) per verificare se la frattura scomposta si è riparata e potrò tornare a scuola?

✅ Si paga una franchigia mensile se si decide di aderire alla polizza assicurativa? Se sì, di quanto sará questa franchigia?

✅ Perché il welfare per i docenti è così frammentato in misure singole anziché essere organizzato in modo organico? C’è la possibilità che in futuro sia rivisto il sistema con una riforma complessiva?

✅ Come mai non mi è arrivata la mail per confermare l’assicurazione?

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