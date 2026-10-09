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Scuola, riscatto laurea, cumulo e ricongiunzione. L’esperto spiega come compilare le richieste

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Docenti
09.10.2026

Assicurazione sanitaria docenti, si paga una franchigia mensile per aderire alla polizza UniSalute?

Sara Adorno
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Indice
Si paga una franchigia mensile per aderire alla polizza UniSalute?
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Le domande principali della diretta

Quali sono le ultime novità sull’assicurazione sanitaria per il personale della scuola? Si può ancora aderire a questa opportunità di welfare, scelta già da migliaia di insegnanti? Cosa copre con precisione la polizza assicurativa UniSalute per docenti, Ata, dirigenti scolastici e Dsga? Quali altre agevolazioni del pacchetto welfare del Ministero dell’Istruzione e del Merito hanno i docenti e il personale ATA?

Sono solo alcune delle domande che si pone il personale della scuola. A parlarne, nella nuova puntata della Tecnica risponde Live – andata in onda giovedì 8 ottobre – sono stati i nostri esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo, che hanno risposto alle domande in diretta dei lettori.

Si paga una franchigia mensile per aderire alla polizza UniSalute?

A questa domanda, l’esperto Lucio Ficara ha risposto: “L’adesione alla polizza è a titolo completamente gratuito e non prevede alcun costo o franchigia mensile a carico del dipendente”.

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Le domande principali della diretta

✅ Ci sono accorgimenti da tenere in considerazione per la registrazione a Uni Salute? In caso di errori sarà possibile rettificare i dati o correggere le imprecisioni?

✅ Ho due costole rotte. Potrò richiedere tra 20 giorni le radiografie necessarie (80 euro l’una) per verificare se la frattura scomposta si è riparata e potrò tornare a scuola?

✅ Si paga una franchigia mensile se si decide di aderire alla polizza assicurativa? Se sì, di quanto sará questa franchigia?

✅ Perché il welfare per i docenti è così frammentato in misure singole anziché essere organizzato in modo organico? C’è la possibilità che in futuro sia rivisto il sistema con una riforma complessiva?

✅ Come mai non mi è arrivata la mail per confermare l’assicurazione?

Assicurazione sanitariawelfare

Assicurazione sanitaria docenti, in caso di errori nella registrazione a UniSalute è possibile correggere i dati?

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