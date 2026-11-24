Gli allarmi bomba degli scorsi 11 e 12 novembre hanno seminato il panico nelle scuole e provocato diverse evacuazioni. Durante quelle giornate, le lezioni sono terminate e metà mattinata e gli alunni hanno fatto, nella maggior parte dei casi, rientro a casa.

La Giunta comunale di Castelfranco Veneto ha deliberato lo stanziamento di 7.100 euro per coprire i costi dei pasti mensa non consumati dagli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie della cittadina durante la giornata dell’11 novembre. A riportarlo Qdpnews. L’evacuazione degli edifici aveva appunto impedito ai bambini di poter consumare il pranzo nelle mense scolastiche (già previsto e organizzato).

Il costo dei pasti è così ricaduto sulle famiglie. Per evitare che una situazione di emergenza gravasse sui genitori degli alunni, l’amministrazione ha così pensato di farsi carico interamente della spesa. “Abbiamo voluto fare la nostra parte” ha dichiarato la sindaca Maria Ghimenton. I dirigenti scolastici e la ditta incaricata del servizio sono stati avvisati e provvederanno allo storno degli importi addebitati alle famiglie.