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08.10.2026

Assicurazione sanitaria e agevolazioni: scopriamo il nuovo welfare della scuola – DIRETTA ORE 16.00

Valerio Musumeci
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Indice
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Quali sono le ultime novità sull’assicurazione sanitaria per il personale della scuola? Si può ancora aderire a questa opportunità di welfare, scelta già da migliaia di insegnanti? Cosa copre con precisione la polizza assicurativa UniSalute per docenti, Ata, dirigenti scolastici e Dsga? Quali altre agevolazioni del pacchetto welfare del Ministero dell’Istruzione e del Merito hanno i docenti e il personale ATA?

E ancora, la carta del docente consente in qualche modo ai docenti di integrare le spese di welfare predisposto dal MIM? Quali strumenti si potrebbero introdurre per integrare il pacchetto già esistente? Come funziona il welfare degli insegnanti in Paesi europei importanti come Germania e Francia, e quali buone pratiche si potrebbero importare per venire incontro alle necessità dei docenti?

Sono solo alcune delle domande che si pone il personale della scuola. A parlarne, nella nuova puntata della Tecnica risponde Live – che andrà in onda oggi, giovedì 8 ottobre, a partire dalle 16.00 – saranno i nostri esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo, che risponderanno alle domande in diretta dei lettori. Seguiteci su YouTube, Facebook e sul nostro portale tecnicadellascuola.it.

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