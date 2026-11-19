Una complessa vicenda giudiziaria si è conclusa davanti al TAR del Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 551/2026. Il caso riguarda uno studente iscritto ad un Liceo Linguistico, non ammesso alla classe quinta in seguito allo scrutinio di fine agosto 2026 relativo all’anno scolastico 2025/2026.

Il ricorso e l’ammissione con riserva

Di fronte al giudizio negativo, i genitori dell’alunno minore hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo contestando violazioni di legge ed eccesso di potere. Con un decreto cautelare presidenziale (n. 125/2026), il TAR ha inizialmente accolto la richiesta della famiglia, disponendo l’ammissione con riserva dello studente alla quinta classe e ordinando al Liceo di riconvocare il Consiglio di classe per riesaminare il caso.

L’istituto scolastico ha dato esecuzione al provvedimento consentendo la frequenza provvisoria e riunendo i docenti il 23 settembre 2026 per la riedizione dello scrutinio.

Il secondo scrutinio conferma la bocciatura

Nonostante la riapertura del procedimento imposta dal giudice, il Consiglio di classe, al termine della nuova valutazione collegiale, ha confermato la non ammissione dello studente alla classe superiore.

Preso atto del nuovo verbale di bocciatura, i genitori hanno scelto di non impugnare la seconda delibera di settembre, dichiarando formalmente di non avere più interesse a proseguire l’azione legale contro il primo provvedimento di agosto.

La sentenza del TAR: improcedibilità e spese a carico del Ministero

Con la sentenza definitiva, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Tuttavia, applicando il principio della “soccombenza virtuale” – dettato dal fatto che il primo ricorso avesse fondatamente evidenziato un vizio procedimentale nella motivazione dello scrutinio estivo -, i giudici hanno condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali, liquidate in 1.000 euro.