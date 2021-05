Assunzioni e concorsi, cosa prevede il decreto sostegni bis [VIDEO]

Uno degli articoli del decreto sostegni bis approvato dal Governo il 20 maggio scorso che più di altri avrà ricadute importanti sul sistema scolastico è il 59, formato da 21 commi, che riguarda le disposizioni finalizzate a garantire il regolare avvio del nuovo anno scolastico e che modifica le regole dei concorsi per docenti.

Bisogna però considerare che il testo che verrà pubblicato nella GU nelle prossime ore potrebbe però variare rispetto a quello che conosciamo in questo momento.



I commi dal 4 al 9 stabilisce che le cattedre vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo verranno assegnate a docenti di GPS con 3 anni di servizio. Questi docenti svolgeranno un anno di prova e formazione al termine del quale si pronuncerà il comitato di valutazione della loro scuola.

Quindi ci sarà una prova disciplinare e se anche questa sarà superata si avrà l’assunzione in ruolo a partire dal settembre 2022.

C’è chi protesta perché in tal modo si escludono i precari con 3 anni di servizio ma inseriti in seconda fascia.

Ma ci sono anche diverse altre disposizioni di cui parliamo nel nostro video di oggi.