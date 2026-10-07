Attacco con un coltello in una scuola in Polonia, sette persone ferite tra cui un docente. Fermato uno studente 19enne

Ancora aggressioni all’arma bianca da parte degli studenti nei confronti dei docenti. Accade in Polonia, dove un alunno ha aggredito alcune persone all’interno dell’istituto di Ostroleka, città di poco più di 50mila abitanti situata a 120 chilometri a nord della capitale Varsavia. Come riporta SkyTg24, almeno sette persone sarebbero rimaste ferite nell’attacco, di cui due in modo grave.

Il sindaco della città polacca teatro dell’aggressione, Pawel Niewiadomski, ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo. “La polizia locale ha confermato che lo studente è stato fermato e arrestato”, scrive la testata. “L’emittente privata RMF FM ha riferito che l’aggressore è uno studente diciannovenne della scuola, così come la maggior parte dei feriti. Tra loro anche un insegnante”.