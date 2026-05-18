Attentatore di Modena: a bloccarlo anche un docente molisano

C’è anche un docente originario del Molise tra coloro che hanno contribuito a fermare la furia di Salim El Koudri, l’attentatore che sabato pomeriggio scorso, il 16 maggio, ha guidato a velocità in mezzo alla folla, nel centro cittadino di Modena.

Come riporta Il Corriere della Sera, otto persone sono state travolte: quattro sono in gravi condizioni. Il 31enne attentatore è stato arrestato per strage. Sul posto sono presto giunti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tra i feriti nei fatti di Modena una sola donna risulta amputata ai due arti inferiori.

Tra coloro che hanno fermato l’attentatore, in fuga dopo la strage, anche un docente di economia. Lo riporta Il Quotidiano del Molise.

Salvini all’attacco

«La politica non può e non deve inseguire la cronaca» ma «partendo dai gravi fatti di Modena», «quello che accade deve semmai accelerare dei processi che la politica rende troppo lunghi, è già in discussione alla Camera una proposta della Lega che prevede la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati, penso sia un principio sacrosanto la revoca della cittadinanza, che non può essere a vita, nel caso di reati legati al terrorismo, che è il più devastante, però uno stupro, un omicidio, una rapina a mano armata non comportano una riflessione?».



Così il segretario della Lega Matteo Salvini, concludendo la Scuola di formazione politica del partito, a Roma. «Per quel che mi riguarda sia la cittadinanza sia il permesso di soggiorno sono un atto di fiducia da parte degli italiani, non puo’ essere un contratto firmato a vita, se viene meno questa fiducia, un paese serio ti revoca quel permesso di soggiorno e ti espelle immediatamente, penso sia legittima difesa», ha aggiunto Salvini.