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18.05.2026

Spari contro la scuola e il municipio, un ragazzo arrestato e due denunciati: il caso in provincia di Alessandria

Redazione
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Spari contro una scuola e il palazzo municipale. Non è la scena di un film western del secolo scorso, ma quanto accaduto a Stazzano, in provincia di Alessandria, dove le forze dell’ordine hanno individuato gli autori di comportamenti a dir poco pericolosi, che avrebbero potuto mettere in pericolo la cittadinanza. A riportare i fatti, accaduti nelle scorse ore, è il quotidiano La Stampa.

Da principio, si legge nell’articolo, la situazione sembrava diversa da quella che è poi emersa. “Quelli che inizialmente sembravano semplici atti vandalici si sono rivelati spari esplosi dalla piazza contro alcuni edifici pubblici del paese”. I militari, intervenuti dopo le segnalazioni per i danneggiamenti, “hanno trovato sette bossoli e tre proiettili riconducibili alla stessa arma”.

Le attività investigative, coordinate dalla Procura di Alessandria, sono state effettuate dai carabinieri di Serravalle Scrivia, con il supporto del Nucleo Operativo di Novi Ligure e della Scientifica. Le indagini “hanno portato all’identificazione di tre ragazzi ripresi dalle telecamere di videosorveglianza mentre si allontanavano dalla zona. Uno di loro aveva una pistola in mano“.

“Durante la perquisizione nell’abitazione del diciannovenne” scrive ancora La Stampa, “i carabinieri hanno sequestrato una pistola calibro 7.65, ritenuta compatibile con quella usata per gli spari. L’arma, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata rubata ad Ancona cinque anni fa. Il giovane”, conclude la testata, “si trova nel carcere di Alessandria”.

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