Diretta video

Prima ora | Notizie scuola del 18 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
18.05.2026

Tfa 2026: come si diventa insegnanti di sostegno? – FOCUS

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Il focus della Tecnica della Scuola
Come si diventa insegnanti di sostegno? Dal Tfa ai corsi Indire fino alla conferma delle famiglie, si può imparare l'empatia?
Sostegno, quasi il 30% dei docenti viene selezionato dalle graduatorie. TFA e Indire, tutti i numeri
Docenti di sostegno senza vocazione: per 2 insegnanti su 3 l'inclusione a scuola non decolla a causa loro - ESITI SONDAGGIO
Inclusione a scuola, c'è chi vuole il ritorno alle classi speciali: docenti di sostegno "balie", certificati facili, colleghi distanti
Dai leoni di Sicilia ai "leoncini" dietro i banchi. Stefania Auci a tutto campo sui docenti di sostegno - INTERVISTA
Docenti di sostegno, tra fatica, percorsi di crescita e problemi (in classe e non solo): parlano gli insegnanti sul campo

Come funziona il sostegno in Italia? Da quando sono state abolite le classi speciali cosa è successo e quali criticità riscontrano insegnanti, famiglie e studenti con disabilità? Il mondo dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, nella pratica quotidiana, è contorto e intricato e merita attenzione.

Ma quali sono le problematiche? Cosa ne pensano i diretti interessati? Quali soluzioni? La Tecnica della Scuola ha voluto costruire un focus, diviso in due parti, per fare chiarezza sull’argomento e offrire spunti di riflessione.

Il focus della Tecnica della Scuola

L’approfondimento

Come si diventa insegnanti di sostegno? Dal Tfa ai corsi Indire fino alla conferma delle famiglie, si può imparare l’empatia?

I dati

Sostegno, quasi il 30% dei docenti viene selezionato dalle graduatorie. TFA e Indire, tutti i numeri

Il sondaggio

Docenti di sostegno senza vocazione: per 2 insegnanti su 3 l’inclusione a scuola non decolla a causa loro – ESITI SONDAGGIO

Inclusione a scuola, c’è chi vuole il ritorno alle classi speciali: docenti di sostegno “balie”, certificati facili, colleghi distanti

Le interviste

Dai leoni di Sicilia ai “leoncini” dietro i banchi. Stefania Auci a tutto campo sui docenti di sostegno – INTERVISTA

Docenti di sostegno, tra fatica, percorsi di crescita e problemi (in classe e non solo): parlano gli insegnanti sul campo

TFA XI ciclo

Tfa sostegno 2026, come esercitarsi? Scarica le prove degli anni passati

Tfa sostegno 2026, bando in arrivo? Ecco gli ultimi aggiornamenti

Tfa sostegno 2026, non sai se puoi accedere? Ecco tutti i requisiti e i titoli

Tfa sostegno 2026: quasi il 30% dei docenti viene selezionato dalle graduatorie – FOCUS

Tfa sostegno 2026, in attesa del bando, le ultime novità

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Attentatore di Modena: a bloccarlo anche un docente molisano

Redazione

Spari contro la scuola e il municipio, un ragazzo arrestato e due denunciati: il caso in provincia di Alessandria

Redazione

Studente in classe con 14 bombe per Halloween, arrestato: ottiene l’estinzione del reato

Redazione

Tfa 2026: come si diventa insegnanti di sostegno? – FOCUS

Redazione
vai alla ricerca avanzata