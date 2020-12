Autocertificazione Natale, il modello per gli spostamenti durante le vacanze

Dopo l’ultimo decreto, annunciato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, sono state previste una serie di restrizioni che entreranno in vigore a partire dal 24 dicembre e fino al 6 dicembre. Per questo motivo, sarà necessario l’autocertificazione Natale (compilata sul momento durante un caso di fermo da parte delle forze dell’ordine o già in possesso prima di uscire da casa). L’autocertificazione servirà per giustificare gli spostamenti durante il periodo natalizio.

Nuovo DPCM Natale

Ricordiamo, infatti, che ci sono dieci giorni definiti “rossi” con restrizioni maggiori rispetto ai soli quattro giorni definiti “arancioni”.

