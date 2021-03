Vivo in un piccolo paese di montagna, dal 1° marzo 2021 zona rossa, non ho una connessione internet abbastanza veloce da consentire la DAD, non ho alcuna voglia né intenzione di sostenere spese a mio carico per impiantarne una, AVRO’ PURE IL DIRITTO di recarmi nella Scuola dove insegno, in un comune diverso dal mio, per usufruire delle infrastrutture necessarie per fare semplicemente il mio dovere, senza apparire né MENDICANTE né LADRO?

Stefano Di Domenico