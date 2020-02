Stipendi scuola, Azzolina: “Ai docenti 100 euro netti tra taglio del cuneo e rinnovo contratto”

Lunga intervista a Il Messaggero per il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

Si parla di rinnovo del contratto per il personale della scuola: “A breve partiranno i tavoli politici per il rinnovo del contratto e per le abilitazioni. Servono risorse per gli stipendi e dal taglio del cuneo fiscale arriveranno 68 euro netti al mese a docente sia precario che di ruolo. Tra questo e il rinnovo avremo più di mezzo milione di docenti con oltre 100 euro netti in più al mese. Oggi è prevista a Palazzo Chigi una riuone per parlare di scuola e programmare i prossimi tre anni”. E sui fondi: “I fondi ci saranno, ma prima dimostriamo di saper usare quelli che ci sono”.

Sui concorsi, invece: “In un mese abbiamo preparato i bandi per i concorsi fermi da un anno. L’intenzione da assumere è evidente. I bandi sono al vaglio del Cspi, quando ne leggeremo il parere valuteremo se apportare eventuali modifiche. Poi usciranno in Gazzetta Ufficiale”.