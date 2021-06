Bianchi e Floridia presentano il Piano di transizione ecologica della scuola [DIRETTA ore 11]

Venerdì 4 giugno, alle ore 11.00, presso la Sala “Aldo Moro” del Ministero dell’Istruzione, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e la Sottosegretaria Barbara Floridia presentano “RiGenerazione Scuola”, il Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole pensato nell’ambito dell’attuazione dell’Agenda 2030 dell’ONU.

La Tecnica della Scuola rilancerà l’evento sui propri canali social.

SEGUI LA DIRETTA

iscriviti ISCRIVITI al nostro canale Youtube METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook

Il comunicato del Ministero dell’Istruzione

Educare i più giovani, le nuove generazioni, ad abitare il mondo in modo diverso, a ragionare sul lungo periodo, ponendo attenzione ai temi ambientali, alla sostenibilità delle nostre economie e dei nostri stili di vita, progettando nuovi mestieri che sappiano guardare al futuro rispettando ciò che ci circonda. Questi gli obiettivi del Piano che guarda alla scuola italiana come infrastruttura culturale, come centro delle comunità, modello esistenziale e abitativo, luogo d’origine di un nuovo alfabeto ecologico ed economico. Le diverse educazioni ed esperienze implementate grazie al Piano saranno parte di un unico bagaglio conoscitivo che servirà alle nuove generazioni per comprendere la complessità e l’interconnessione della vita delle persone e del Pianeta.

La transizione ecologica e culturale della scuola sarà fondata su quattro pilastri: la rigenerazione dei saperi, ovvero che cosa si impara a scuola; la rigenerazione delle infrastrutture, con la costruzione di edifici innovativi e la creazione di nuovi ambienti di apprendimento; la rigenerazione dei comportamenti, con l’acquisizione di buone abitudini nel rispetto dell’ambiente anche a scuola; la rigenerazione delle opportunità, ovvero indirizzi scolastici caratterizzati da percorsi formativi che guardano ai temi dell’ecologia e della sostenibilità.

Chi interverrà all’incontro?

A rappresentare i quattro pilastri, domani, ci saranno alcune scuole italiane in collegamento video e in presenza.

Durante la presentazione del Piano sarà trasmesso un video messaggio di Maria Chiara Carrozza, Presidente del CNR. Parteciperanno inoltre Fabio Trincardi, Direttore del Dipartimento di Scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente del CNR, Claudia Brunori, vice Direttore del Dipartimento per l’Economia Circolare di ENEA e Alessandro Bratti, Direttore generale dell’ISPRA.

A moderare l’evento sarà Laura Chimenti, giornalista del Tg1.



Le scuole che parteciperanno in collegamento video sono:

Liceo Scientifico Statale “A.B. Sabin” di Bologna , Liceo Scientifico con percorso Ecologico ambientale

, Liceo Scientifico con percorso Ecologico ambientale Istituto Comprensivo “San Filippo del Mela” di San Filippo del Mela (ME) , Istituto impegnato nel progetto “Orto Amico” e con una mensa a Km0

, Istituto impegnato nel progetto “Orto Amico” e con una mensa a Km0 Istituto Comprensivo “Via Baccano” di Roma , Istituto impegnato nel progetto “Plastic Free”

, Istituto impegnato nel progetto “Plastic Free” Istituto Comprensivo “John Dewey” di San Martino in Pensilis (CB), Istituto impegnato nel progetto “Un albero per il futuro”

La scuola che parteciperà in presenza: Istituto Tecnico Agrario “Giuseppe Garibaldi” – Roma, Istituto per la formazione tecnica e pratica nel settore agroalimentare, ambientale e delle biotecnologie