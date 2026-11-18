Può una studentessa essere fermata a fine anno per una sola materia non recuperata, anche quando il regolamento d’istituto sembrava prevedere criteri più permissivi? La risposta del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Catania è netta: la legge statale prevale sui regolamenti scolastici. Con la sentenza n. 2942/2026 del 9 novembre 2026, i giudici etnei hanno respinto il ricorso presentato dai genitori di un’alunna del primo anno di un Liceo delle Scienze Umane, confermando la legittimità della non ammissione alla classe successiva deliberata dal Consiglio di classe.

La vicenda: un solo “4” e l’esame di recupero estivo

La controversia ha preso avvio nel giugno 2026, quando il Consiglio di classe ha sospeso il giudizio finale dell’alunna rinviandola alla sessione estiva per un’insufficienza (voto 4) nella disciplina di “Storia e Geografia”. In sede di verifica e integrazione dello scrutinio a fine agosto 2026, i docenti hanno constatato il mancato superamento della prova e l’assenza di miglioramenti, deliberando la bocciatura.

Contro il provvedimento la famiglia ha proposto ricorso al TAR, sollevando diversi motivi di doglianza:

L’unicità dell’insufficienza: la decisione sarebbe stata sproporzionata considerando che si trattava di un’unica materia, peraltro non ritenuta caratterizzante per l’indirizzo delle Scienze Umane;

la decisione sarebbe stata sproporzionata considerando che si trattava di un’unica materia, peraltro non ritenuta caratterizzante per l’indirizzo delle Scienze Umane; La presunta violazione del PTOF: il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto avrebbe previsto che la non ammissione potesse scattare soltanto in presenza di insufficienze in più discipline;

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto avrebbe previsto che la non ammissione potesse scattare soltanto in presenza di insufficienze in più discipline; I difetti di verbalizzazione: la prova orale di recupero sarebbe stata verbalizzata in modo conciso e focalizzata unicamente su quesiti di storia.

La decisione del TAR

Il TAR Catania ha giudicato il ricorso infondato, enunciando tre principi fondamentali che regolano la valutazione degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado: