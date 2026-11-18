Con la pubblicazione della Circolare prot. n. 8046 del 17 novembre 2026, il MIM ha trasmesso le istruzioni operative per l’avvio della Rilevazione “Dati Generali” relativa all’Anno Scolastico 2026/2027. La rilevazione riguarda tutte le istituzioni scolastiche statali e non statali, dall’infanzia alle secondarie di secondo grado, oltre ai Centri per l’istruzione degli adulti (CPIA).
Le funzioni di acquisizione dei dati sulla piattaforma SIDI rimarranno aperte a partire dal 23 novembre 2026 e dovranno essere completate tassativamente entro il 15 gennaio 2027. Rientrando tra le indagini contemplate dal Piano Statistico Nazionale, la rilevazione è soggetta all’obbligo di risposta da parte di tutte le strutture interessate.
Per accedere alla compilazione della Rilevazione “Dati generali” (ex-Integrative), i responsabili scolastici devono seguire il percorso dedicato all’interno del portale SIDI:
Percorso di navigazione SIDI: Applicazioni SIDI → Rilevazioni → Rilevazioni sulle scuole → Dati generali (ex-Integrative).
Le modalità di inserimento dei dati differiscono in base alla natura giuridica dell’istituzione scolastica:
Un passaggio specifico della Circolare n. 8046 riguarda le scuole non funzionanti che figurano ancora censite nella Rete Scolastica o nell’Anagrafe delle Scuole Non Statali. Onde evitare l’invio di solleciti automatici per mancata compilazione, le istituzioni devono seguire procedure differenziate:
A supporto della corretta compilazione delle schede, la Direzione Generale mette a disposizione il documento “Istruzioni alla compilazione”, consultabile in qualsiasi momento all’interno della pagina precedente la rilevazione su SIDI.
Infine, la Circolare ministeriale prescrive un preciso adempimento di trasparenza: tutte le istituzioni scolastiche sono tenute a disporre l’affissione della nota prot. 8046 del 17/11/2026 e della relativa informativa allegata presso l’Albo dell’istituto, provvedendo altresì alla pubblicazione dei documenti sul sito web istituzionale della scuola.