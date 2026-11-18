Nessun obbligo per le scuole di inviare comunicazioni personali ad hoc per notificare la non ammissione alla classe successiva, e stop ai sindacati del giudice sulle valutazioni tecniche dei docenti. È quanto ha stabilito la Terza Sezione del TAR Sicilia – Catania con la sentenza n. 2883 del 5 novembre 2026, che ha respinto il ricorso presentato dalla madre di uno studente non ammesso dopo le verifiche estive.

Il caso: tre debiti estivi e lo scrutinio di fine agosto

La vicenda trae origine dal percorso scolastico dell’alunno durante l’anno scolastico 2025/2026. Dopo aver riportato tre debiti formativi a giugno nelle discipline di Lingue e letterature classiche, Francese e Matematica, lo studente ha sostenuto le prove di recupero alla fine di agosto.

In sede di scrutinio del 31 agosto 2026, il Consiglio di classe ha confermato le insufficienze nelle tre materie (con votazioni pari a 5 in classiche, 4 in francese e 4 in matematica) e ha deliberato la non ammissione alla classe successiva per l’anno scolastico 2026/2027.

Le contestazioni della famiglia

La madre dell’alunno ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale sollevando diversi motivi di ricorso:

La regolarità dello scrutinio: contestata la presunta assenza di formali deleghe per la sostituzione di cinque docenti assenti e un presunto “cumulo di voti” per un’insegnante che rappresentava due discipline. Contraddittorietà del voto: evidenziato come il voto di 5 in lingue classiche contrastasse con le annotazioni del verbale d’esame che riconoscevano un “lieve miglioramento” e una “discreta padronanza” della traduzione. Violazione del PTOF: lamentata l’assenza di una valutazione globale del percorso formativo in favore di un mero automatismo aritmetico sui test di recupero. Mancata comunicazione individuale: denunciato il fatto che la famiglia fosse venuta a conoscenza della bocciatura solo accedendo direttamente al registro elettronico.

Le decisioni del TAR: i principi chiave della sentenza

I giudici amministrativi hanno ritenuto il ricorso del tutto infondato, riaffermando saldi principi della giurisprudenza scolastica:

La bocciatura è una misura formativa, non una sanzione : il TAR ha ricordato che la non ammissione ha finalità educative volte a far colmare allo studente le lacune riscontrate, e che il dato oggettivo delle insufficienze in materie caratterizzanti è presupposto sufficiente per la decisione. Le valutazioni sul livello di apprendimento rientrano nella discrezionalità tecnica dei docenti e non possono essere sindacate nel merito dal giudice amministrativo. I miglioramenti parziali non annullano la permanenza di gravi lacune negli obiettivi minimi.

: il TAR ha ricordato che la non ammissione ha finalità educative volte a far colmare allo studente le lacune riscontrate, e che il dato oggettivo delle insufficienze in materie caratterizzanti è presupposto sufficiente per la decisione. Le valutazioni sul livello di apprendimento rientrano nella e non possono essere sindacate nel merito dal giudice amministrativo. I miglioramenti parziali non annullano la permanenza di gravi lacune negli obiettivi minimi. Registro elettronico sufficiente per informare la famiglia : la pubblicazione degli esiti dello scrutinio sul registro elettronico istituzionale garantisce la necessaria trasparenza e conoscibilità. Non sussiste alcun diritto dei genitori a ricevere comunicazioni individuali o notifiche riservate per apprendere l’esito dello scrutinio finale.

: la pubblicazione degli esiti dello scrutinio sul registro elettronico istituzionale garantisce la necessaria trasparenza e conoscibilità. Non sussiste alcun diritto dei genitori a ricevere comunicazioni individuali o notifiche riservate per apprendere l’esito dello scrutinio finale. Piena legittimità delle sostituzioni dei docenti: l’amministrazione ha dimostrato la presenza di formali decreti di nomina dei supplenti adottati dal Dirigente Scolastico. La presenza di una docente a copertura di due materie non determina un illegittimo voto doppio, bensì l’espressione della volontà per ciascun insegnamento rappresentato.

Con queste motivazioni, il TAR ha confermato la validità della delibera del Consiglio di classe e la ripetizione dell’anno scolastico da parte dello studente.