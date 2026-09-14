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14.09.2026

Bollettini GPS: sono state riscontrate diverse anomalie che dovranno essere rettificate. Ecco alcuni errori tipici

Lucio Ficara
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Indice
Errori tipici del sistema GPS
Rettifiche manuali sono complesse
Bollettino numero 2 in diverse province

Sono numerose le anomalie riscontrate dopo il primo bollettino GPS per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico 2026/2027. Si attendono le rettifiche e anche i secondi bollettini in numerose province d’Italia.

Errori tipici del sistema GPS

Tra gli errori tipi che vengono riscontrati dagli aspiranti alle supplenze c’è quello riferito alla gestione informatizzata delle quote riservate, alle categorie protette della Legge 68/99 o delle priorità per l’assistenza al familiare con Legge 104/92, che non vengono applicate correttamente nelle assegnazioni del primo turno di nomina.

Un altro errore tipico delle nomine informatizzate è quello dell’inserimento delle disponibilità nel software. Inserire una COI al posto di una COE, determina poi un errore a catena tale da rendere un intero bollettino viziato dall’errore. Inserire una cattedra piuttosto che uno spezzone per una data scuola e per un dato insegnamento, determina un errore di risultato che va ad inficiare l’intero bollettino.

Il non avere ripulito, nei tempi dovuti, le graduatorie dai docenti immessi in ruolo, è un’altra criticità di sistema che può avere determinato errori nella pubblicazione dei bollettini.

Rettifiche manuali sono complesse

Le rettifiche manuali sui bollettini delle GPS, pubblicati con evidenti errori rilevati da specifici reclami, avvengono tramite un decreto dell’Ufficio Scolastico Provinciale di riferimento chiamato “decreto di rettifica”. Si tratta di un provvedimento in autotutela dell’ufficio scoalstico provinciale che attraverso interventi “chirurgici”, cercano di sanare gli errori riscontrati. In buona sostanza si tratta di un decreto che l’Amministrazione pubblica sul sito istituzionale dell’USP, volto a sanare gli errori materiali commessi dal sistema informatizzato o derivanti da dati errati inseriti a monte. C’è da dire che l’azione manuale è molto complessa e non dà assoluta certezza di garantire la rettifica che avrebbe fatto il sistema, se rilevato l’errore, fosse stata riattivata per una seconda elaborazione dei dati.

Bollettino numero 2 in diverse province

Questa settimana, dal 14 al 19 settembre, si individua come la finestra temporale per la pubblicazione del bollettino numero 2 in diverse province d’Italia. In alcune province il secondo bollettino è già stato pubblicato, ma in altre sarà pubblicato proprio in questi giorni. Quindi saranno tantissimi gli aspiranti ad una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, ad attendere la pubblicazione di questo importante secondo bollettino per le supplenze da GPS.

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