Sanzioni Gps 2026, rinuncia o abbandono supplenza: cosa avviene dopo? La guida completa

Cosa succede se si rinuncia ad una supplenza da Gps o Gae? Come molti sanno, si va incontro ad una sanzione, diversa a seconda della casistica. In base a quanto scritto nell’ordinanza Gps di quest’anno, la numero 27 del 16 febbraio 2026, ecco quali sono le varie sanzioni a cui si potrebbe andare incontro.

Incarichi da Gps e GaE

Rinuncia

Se rifiuti il posto o non ti presenti a scuola: perderai la possibilità di ottenere altre supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie. Restano disponibili le “supplenze temporanee”.

Abbandono

Se lasci il lavoro dopo aver iniziato: la sanzione è più severa: non potrai più lavorare come supplente (nemmeno per pochi giorni, nemmeno per quanto riguarda le “supplenze temporanee”) in nessuna materia e in nessuna scuola per l’intero periodo di validità delle graduatorie, ovvero per tutto il biennio 2026-2028.

Incarichi da graduatorie d’istituto

Se rifiuti un posto comune: se dici di no (e non hai già accettato un altro incarico), perdi la possibilità di conseguire supplenze, per quell’anno scolastico, dalla specifica graduatoria di

istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado

di istruzione.

se dici di no (e non hai già accettato un altro incarico), perdi la possibilità di conseguire supplenze, per quell’anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Se rifiuti un posto di sostegno: se sei un insegnante specializzato e rifiuti il sostegno, non potrai più conseguire supplenze, per quell’ anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.

Cosa vale come rifiuto: se non rispondi alla chiamata della scuola nei tempi richiesti o se accetti ma poi non ti presenti, il sistema lo considera come se avessi rifiutato ufficialmente.

Se lasci il lavoro dopo aver iniziato (abbandono): anche in questo caso, se abbandoni il servizio dopo l’inizio, perdi ogni possibilità di ottenere supplenze di qualunque tipo per l’intero biennio 2026-2028 in ogni materia e grado.

Si può passare da supplenza breve a lunga?

Se stai già lavorando per una supplenza temporanea (breve), puoi sempre lasciarla per accettarne una più lunga che duri fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino alla fine dell’anno scolastico (31 agosto). Se non si esercita questa facoltà non si viene puniti in nessun modo.