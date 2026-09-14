Trappeto (Palermo) riabbraccia la sua scuola: dopo 25 anni riapre l’edificio dedicato a Fratel Biagio Conte

È stato inaugurato il nuovo plesso scolastico di via Milano a Trappeto, in provincia di Palermo, intitolato alla memoria di Fratel Biagio Conte. Alla cerimonia ha preso parte il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, insieme al sindaco Santo Cosentino, al vice prefetto vicario Patrizia Adorno, all’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano e al dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Rettore Evola”, Benedetto Lo Piccolo.

Le parole di Schifani

Il presidente della Regione ha definito quella dell’inaugurazione «una giornata di gioia» per la comunità, sottolineando il valore simbolico di una scuola dedicata a un uomo che, a suo dire, avrebbe lasciato un importante patrimonio umano e morale. Schifani ha inoltre evidenziato che l’edificio è dotato di impianti di climatizzazione: pur ricordando che la materia non rientra tra le competenze della Regione, ha detto di avvertire la responsabilità di contribuire a mitigare i disagi legati alle temperature elevate, affinché gli studenti possano andare a scuola “serenamente”, assorbendo anche i valori di attenzione agli ultimi trasmessi da Fratel Biagio Conte.

L’intitolazione e il significato per la comunità

Per l’assessore Turano, la giornata rappresenterebbe un momento storico per Trappeto, che dopo 25 anni riavrebbe a disposizione uno spazio didattico moderno, ristrutturato nel rispetto degli standard di efficientamento energetico. Turano ha attribuito un significato simbolico particolare alla scelta di intitolare l’edificio al missionario laico. Durante la cerimonia, il presidente Schifani ha inaugurato anche un murale dedicato a Biagio Conte, realizzato dal docente Peppe Vaccaro, mentre don Pino Vitrano, cofondatore della Missione di Speranza e Carità, e l’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, hanno partecipato allo scoprimento della targa e alla benedizione dell’edificio.

La storia dell’edificio e i finanziamenti

Si tratta della prima scuola in Italia intitolata al missionario palermitano, scomparso nel gennaio 2023. Il plesso, che fa capo all’istituto comprensivo di Balestrate, era stato chiuso nel 2005 per problemi strutturali legati a crolli. La riqualificazione è stata resa possibile da due finanziamenti transitati nel Pnrr e stanziati dal ministero dell’Istruzione: 970mila euro nel 2011 per il consolidamento della struttura e il rifacimento del tetto, e 2 milioni di euro nel 2023 per il completamento dei lavori e l’efficientamento energetico. La struttura, che ospiterà 200 alunni di primaria e secondaria di primo grado, ha visto anche il rifacimento degli impianti idrici ed elettrici.