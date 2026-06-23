Come sciogliere la riserva GPS 2026 – VIDEO TUTORIAL

Il tutorial a cura del prof Lucio Ficara spiega dettagliatamente la procedura telematica per lo scioglimento della riserva nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per l’anno 2026.
L’esperto illustra come navigare sul portale Istanze Online, selezionando la sezione dedicata ai titoli di abilitazione o specializzazione ottenuti entro il termine stabilito. L’utente deve aggiornare la propria posizione inserendo i dati del titolo conseguito, come la data, l’istituzione accademica e la votazione finale.
È fondamentale specificare la tipologia di percorso formativo, ad esempio i 60 CFU, per garantire la corretta attribuzione del punteggio. Una volta rimosse le diciture in rosso relative alla riserva, la procedura si conclude necessariamente con l’inoltro della domanda per rendere effettivo l’inserimento a pieno titolo.
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