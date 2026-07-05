Compilazione domanda delle 150 preferenze, si deve accedere sulla piattaforma “Informatizzazione Nomine Supplenze”

La finestra temporale per la scelta delle 150 preferenze GPS per l’anno scolastico 2026/2027 è ufficialmente fissata dal 16 luglio (ore 14:00) al 29 luglio 2026 (ore 14:00). Per la compilazione si deve accedere, attraverso il proprio SPID, sulla piattaforma POLIS “Informatizzazione Nomine Supplenze”, dove saranno attive fino ad un massimo di 8 sezioni da compilare. Per alcuni aspiranti le sezioni da compilare o da controllare saranno anche meno di 8.

Come si accede in piattaforma

Per accedere direttamente alla piattaforma dedicata alla “Informatizzazione Nomine Supplenze” basterà entrare dalla Home page del sito istitutizionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’approfondimento “Supplenze Docenti 2026/2027“

Le otto sezioni della domanda

Nella domanda troverete fino ad 8 sezioni, ma per alcuni aspiranti non saranno tutte attive. La prima sezione è quella dei dati personali dell’aspirante, è già compilata secondo i dati presenti nel profilo della POLIS. La seconda sezione è riferita agli “INSEGNAMENTI” che l’aspirante ha dichiarato in fase di aggiornamento, per cui saranno presenti le classi di concorso già espresse in domanda di inserimento GPS. In tale sezione l’aspirante troverà gli insegnamenti per i quali potrà esprimere le preferenze e potrà dichiarare di possedere i titoli di specializzazione su tipi posto Speciali e/o Metodi di insegnamento differenziati. Nell’istanza sarà possibile rinunciare esplicitamente ad una graduatoria nella quale l’aspirante risulta incluso con riserva, se è incluso nella stessa graduatoria a pieno titolo, in fascia inferiore.

Nel caso in cui l’aspirante abbia una doppia inclusione su graduatorie differenti ovvero incluso a pieno titolo in una graduatoria e con riserva nell’altra (es. GAE e GPS di cui GAE con “riserva« e GPS a pieno titolo) l’utente deve indicare dapprima a quale inclusione intende rinunciare nella sezione «insegnamenti». Successivamente, la sezione «graduatorie incrociate» sarà automaticamente aggiornata escludendo la graduatoria incrociata corrispondente alla graduatoria/classe di concorso a cui ha rinunciato. Nel caso in cui ci fossero più inclusioni possibili anche per l’incrociata, dovrà obbligatoriamente indicare a quale di queste intende rinunciare.

La terza sezione è quella riferita al possesso requisiti titoli per coloro che volessero ottenere un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo su posto di sostegno. Questa sezione non è aperta a tutti, ma solo a coloro che sono inseriti nella prima fascia sostegno di una delle seguenti classi di concorso: ADAA, ADEE, ADMM o ADSS. Quindi l’aspirante dovrebbe dichiarare di essere iscritto, a pieno titolo, nella 1^ fascia GPS di cui all’art.4, comma 6 bis, della legge 124/99, per i posti di sostegno.

La sezione 4 preferenze ai fini del ruolo è riferita solamente a chi ha compilato la sezione 3. La quarta sezione serve quindi ad esprimere tutte le preferenze, fino ad un massimo di 150 per ricevere un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.

La sezione 5 preferenze ai fini delle supplenze è quella sezione che chiunque può compilare se desidera ricevere una supplenza fino al 31 agosto o fino al 30 giugno. Anche in questa quinta sezione si possono esprimere, per tutti gli insegnamenti, complessivamente fino ad un massimo di 150 preferenze.

La sezione 6 titoli riserva potrebbe non essere attiva per la maggior parte degli aspiranti. Mentre sarà attiva per chi aveva dichiarato una delle riserve previste all’atto della compilazione dell’istanza di aggiornamento delle GPS 2026-2028.

La sezione 7 priorità di cui alla legge n.104/92 consente al docente con priorità personale o con priorità per assistenza al familiare (figlio, coniuge, genitore, tutela legale…) di dichiarare tale priorità nella compilazione della settima sezione.

La sezione 8 è la sezione di riepilogo di tutto quello che si è dichiarato in tale istanza.