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25.06.2026

Istanze Online scioglimento riserva GPS 2026 – Come fare? Segui i nostri VIDEO TUTORIAL

Redazione
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Il tutorial a cura del prof Lucio Ficara spiega dettagliatamente la procedura telematica per lo scioglimento della riserva nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per l’anno 2026.

L’esperto illustra come navigare sul portale Istanze Online, selezionando la sezione dedicata ai titoli di abilitazione o specializzazione ottenuti entro il termine stabilito. L’utente deve aggiornare la propria posizione inserendo i dati del titolo conseguito, come la data, l’istituzione accademica e la votazione finale.

È fondamentale specificare la tipologia di percorso formativo, ad esempio i 60 CFU, per garantire la corretta attribuzione del punteggio. Una volta rimosse le diciture in rosso relative alla riserva, la procedura si conclude necessariamente con l’inoltro della domanda per rendere effettivo l’inserimento a pieno titolo.

Segui gli altri tutorial su come visualizzare il punteggio, come sciogliere la riserva per il servizio e per il Tfa

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