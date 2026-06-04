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Docenti
04.06.2026

Calcolo ferie docenti: giorni spettanti in rapporto al tipo di contratto e al servizio

Salvatore Pappalardo
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Indice
Ferie spettanti
Docenti non di ruolo
Calcolo dei giorni di ferie
Attività lavorativa in 5 giorni
Personale part-time verticale o orizzontale

Le ferie, per il personale docente, sono regolamentate dal CCNL di categoria e prevedono non solo un numero di giorni diverso in relazione alla tipologia di contratto e al servizio prestato, ma anche alla modalità di fruizione.

Ferie spettanti

Ai docenti di ruolo spettano 30 giorni di ferie per anno scolastico fino al compimento del terzo anno di servizio, fermo restante che per il calcolo del triennio sono validi gli anni di servizio prestati fuori ruolo, dal quarto anno in poi spettano 32 giorni; mentre ai docenti con contratto a tempo determinato spettano fino a un massimo di 30 giorni, in relazione al servizio prestato. Per detti periodi spetta la retribuzione intera.

Docenti non di ruolo

Per calcolare le ferie spettanti al personale docente con contratto a tempo determinato bisogna distinguere i docenti:
• Con contratto annuale fino al 31 agosto, spettano 30 giorni di ferie;
• Con contratto fino al termine delle attività didattiche spettano 25 giorni di ferie;
• Con contratto di supplenza breve e saltuaria per ogni mese di supplenza o frazione di 15 giorni spettano un numero di giorni dato dalla seguente formula (30 diviso 12 per i mesi lavorati);
(es. a un docente che ha svolto servizio per un mese e 16 giorni di supplenza spettano 5 giorni di ferie).

Calcolo dei giorni di ferie

I giorni di ferie sono calcolati proporzionalmente al servizio prestato, per cui al fine di conoscere quanti giorni di ferie spettano a un docente bisogna dividere per 12 il numero dei giorni previsti dal CCNL, nel nostro caso 30 e moltiplicarlo per i mesi lavorati.

Attività lavorativa in 5 giorni

Le ferie si misurano in giorni lavorativi e non in settimane, con alcune regole precise:
• Servizio su cinque giorni settimanali, il sabato è considerato a tutti gli effetti giornata lavorativa ai fini del computo;
• Per i docenti la cui attività didattica è distribuita su sei giorni, il giorno libero va considerato servizio;
• Sono esclusi dal conteggio i giorni festivi e le domeniche.

Personale part-time verticale o orizzontale

• Nel caso di un par-time verticale e il servizio si svolge su meno di 5 giorni il calcolo delle ferie va fatto moltiplicando i giorni lavorati per 30 o 32 in relazione se il personale è nei primi tre anni o oltre i tre anni e dividere il risultato per 6 : Es. giorni lavorati 3 su 6, la formula è la seguente: (3:6=x:30 o 32) (3×30=90:6= 15);
• Per il part-time orizzontale se il servizio è svolto su 5 o 6 giorni, il lavoratore ha diritto a usufruire di 30 o 32 giorni di ferie indipendentemente delle ore lavorate giornalmente.

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