Diretta video

Prima Ora - Notizie del 5 giugno 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
05.06.2026

Richiesta ferie docenti: procedura da seguire e giorni spettanti

Salvatore Pappalardo
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Fruizione delle ferie
Richiesta ferie
Procedura per la richiesta
Durata delle ferie docenti di ruolo
Durate delle ferie docenti non di ruolo

Con l’approssimarsi del termine dell’anno scolastico, i docenti, in base alle disposizioni previste dal CCNL/scuola, presentano la domanda per usufruire delle ferie spettanti in relazione alla tipologia di contratto.

Fruizione delle ferie

I docenti possono usufruire delle ferie principalmente nei periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, con esclusione dei giorni destinati agli scrutini e agli esami di Stato o destinate ad altre attività previste nell’ambito della programmazione scolastica;

Richiesta ferie

I docenti possono chiedere le ferie, compatibilmente con le attività scolastiche programmate nei seguenti periodi:
• Dal primo settembre all’inizio delle lezioni;
• Durante le pause natalizie e pasquali;
• Dal termine delle lezioni fino al 30 giugno;
• Dal 1° luglio al 31 agosto per docenti di ruolo o con contratto fino al 31 agosto.

Procedura per la richiesta

I docenti, al termine delle lezioni e delle attività didattiche, nel rispetto delle diverse esigenze di servizio programmate dalla scuola, possono presentare la domanda di ferie al dirigente scolastico, secondo le modalità previste dall’istituzione scolastica nell’ambito della propria autonomia, il quale procede all’autorizzazione o alla negazione in relazione alle esigenze di servizio.

.

Durata delle ferie docenti di ruolo

I docenti hanno diritto a usufruire di un numero di giorni di ferie, escludendo i giorni festivi e le domeniche, in relazione alla tipologia di contratto:
• Docenti di ruolo fino a tre anni di servizio hanno diritto a usufruire di 30 giorni di ferie;
• Docenti di ruolo con più di tre anni di servizio hanno diritto a usufruire 32 giorni di ferie.

Durate delle ferie docenti non di ruolo

I docenti non di ruolo hanno diritto a usufruire di un numero di giorni proporzionalmente al servizio prestato:
• I docenti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto, hanno diritto a 30 giorni di ferie;
• I docenti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno hanno diritto a 25 giorni di ferie;
• I docenti con supplenze brevi e saltuarie hanno diritto a 2,5 giorni di ferie per ogni mese di supplenza o frazione di 15 giorni.

FerieFerie docentiferie docenti precari

Calcolo ferie docenti: giorni spettanti in rapporto al tipo di contratto e al servizio

Si aggiunge ferie da sola, Ata licenziata senza preavviso fa ricorso: “Solo sviste”, respinto

Ferie docenti: cosa succede se non si usano tutte?

Come funziona l’obbligo delle ferie per 15 giorni consecutivi secondo la legge

Ferie docenti e ata, non si possono sospendere per una malattia pari o inferiore a tre giorni. Però basta un ricovero di un solo giorno.

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Quando la scuola è sempre più multiculturale e il quartiere diventa la classe

Monica Piolanti

Maturità 2026, la riforma di Valditara alla prova tra novità e compensi fermi da quasi 20 anni. VIDEO ONLINE ORE 19 con Giannelli, Schettini e Verdecchia

Valerio Musumeci

Accordo stato-regioni sicurezza 2025: obbligo di formazione per il dirigente – GUIDA SCARICABILE

Egidio Pagano

Richiesta ferie docenti: procedura da seguire e giorni spettanti

Salvatore Pappalardo
vai alla ricerca avanzata