Calendario scolastico 2026/2027, in Friuli Venezia Giulia si torna sui banchi il 14 settembre 2026. Ultimo giorno di scuola il 9 giugno 2027

La regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2026-2027.

Nelle scuole dell’infanzia, statali e paritarie le lezioni avranno inizio il 14 settembre 2026 e terminano il 26 giugno 2027, per un totale, tenuto conto dei giorni di festività e di sospensione regionale delle lezioni, di 221 giorni utili per lo svolgimento delle lezioni medesime, ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le lezioni.



Nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo grado e nelle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie le lezioni inizieranno sempre il 14 settembre 2026 e terminano il 9 giugno 2027, per un totale, tenuto conto dei giorni di festività nazionale e di sospensione regionale delle lezioni, di 206 giorni utili per lo svolgimento delle lezioni, ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le lezioni.

Le sospensioni regionali delle lezioni e delle attività didattiche sono stabilite nei seguenti periodi: