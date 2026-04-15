Calendario scolastico 2026/2027, in Umbria le lezioni inizieranno il 14 settembre 2026. Ultimo giorno di scuola l’8 giugno 2027

Il nuovo anno scolastico in Umbria inizierà il 14 settembre 2026. La Giunta regionale ha approvato il calendario scolastico 2026/2027.

La delibera fissa l’avvio e la conclusione delle attività didattiche per tutti gli ordini di scuola.

Per la scuola primaria e per la secondaria di primo e secondo grado il termine è previsto l’8 giugno 2027, mentre per la scuola dell’infanzia le attività educative si concluderanno il 30 giugno 2027.

Sono inoltre definite le seguenti sospensioni delle lezioni, oltre alle festività nazionali e religiose previste dalla normativa vigente:

Ponte di Ognissanti: 2 novembre 2026

Ponte dell’Immacolata: 7 dicembre 2026

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vacanze di Pasqua: dal 25 al 30 marzo 2027

Il calendario prevede complessivamente 207 giorni di attività didattica, che diventano 206 qualora la festa del patrono cada in un giorno lavorativo.

Le istituzioni scolastiche mantengono la possibilità di adattare il calendario alle esigenze del proprio piano dell’offerta formativa, nel rispetto della normativa nazionale. Spetta alle scuole comunicare le eventuali variazioni a famiglie, enti locali e Ufficio scolastico regionale.