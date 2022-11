Carriera alias, Amorese (FdI) la definisce “deriva grottesca e pericolosa”. Allora facciamo chiarezza

A destra si continua a gridare all’indottrinamento gender. Ultimo l’episodio del deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FdI in Commissione cultura e istruzione, Alessandro Amorese, che non solo appoggia l’iniziativa di Pro Vita e Famiglia per “chiedere al Parlamento di approvare una legge che vieti l’indottrinamento gender nelle scuole italiane” ma definisce l’opzione dei bagni neutri o la libera scelta del nome maschile o femminile per le persone in transizione di genere “una deriva dai contorni grotteschi e pericolosi”, e rivendica in proposito “il diritto educativo delle famiglie” come se esistesse un diritto di discriminare gli altri.

Forse allora è il caso di fare comprendere a chi non abbia mai letto un regolamento sulla carriera alias, che essa non è una questione formale né una moda e men che mai una violazione del diritto educativo delle famiglie; è un’esigenza di sicurezza. Allo stesso modo la questione legata alla scelta del bagno o dello spogliatoio per la/lo studente trans (che si pretende di banalizzare definendola grottesca) concerne il diritto all’uso di spazi sicuri poiché sono questi i luoghi in cui avvengono i maggiori episodi di bullismo.

Che cos’è la carriera alias?

La carriera alias è un accordo di riservatezza tra scuola, studente trans e famiglia (nel caso di studente minorenne), attraverso il quale non solo la persona trans chiede di essere riconosciuta e denominata con un genere diverso da quello assegnato alla nascita, ma conforme alla propria percezione di genere; ma è soprattutto un insieme di buone prassi volte a tutelare la salute fisica e mentale della persona trans e la sua sicurezza negli ambienti scolastici.

La Costituzione italiana

Contro le argomentazioni di chi parla di indottrinamento gender forse è il caso di ricordare che la Costituzione italiana, all’articolo 3 afferma quanto segue: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Praticamente un’ode contro le discriminazioni di ogni tipo.

A chi comprenda lo spirito della nostra Costituzione appare evidente che quello che si intende fare con la carriera alias altro non è che permettere ai ragazzi e alle ragazze in transizione di genere il pieno sviluppo della propria persona, rimuovendo gli ostacoli che a scuola questi studenti e studentesse possano incontrare, in termini di discriminazione; in piena armonia con il dettato costituzionale e con i principi pedagogici.

Dunque nessuno lede il diritto educativo delle famiglie; semmai il problema è opposto: nessuno tutela a dovere le situazioni di fragilità dei ragazzi e delle ragazze trans, considerato il fatto che in Italia, il Ministero dell’Istruzione non ha ancora provveduto ad emanare Linee Guida specifiche per l’attivazione della Carriera Alias alle quali le scuole possano fare riferimento per redigere appositi protocolli e venire così incontro al bisogno di garantire benessere e sicurezza a tutte e tutti gli studenti in egual modo.

