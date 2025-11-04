Carriera Alias, cos’è e come funziona: facciamo il punto

La Carriera Alias è un accordo di riservatezza tra la scuola, la giovane persona trans che frequenta la scuola e la sua famiglia, se minorenne; si tratta di una procedura molto semplice, per cui nel registro elettronico viene inserito il nome scelto dalla persona in transizione al posto di quello anagrafico, evitando l’imbarazzo di dover continuamente spiegare la propria situazione e subire possibili episodi di bullismo e prevenendo così un possibile abbandono scolastico. Va ricordato che il nome anagrafico di chi richiede la Carriera Alias rimane quello valido per i documenti ufficiali, come certificati e diplomi.

In Italia il Ministero dell’Istruzione non ha mai provveduto a emanare linee guida specifiche per l’attivazione della carriera alias, alle quali le scuole potrebbero fare riferimento per attivare i protocolli. Per come stanno al momento le cose rimane una concessione determinata dalla “sensibilità della dirigenza”.

Al momento (ottobre 2025 ultimi dati aggiornati) sono 475 le scuole che in Italia prevedono nel loro regolamento la Carriera Alias, di cui 466 pubbliche e 6 paritarie (https://www.agedonazionale.org/elenco-scuole-in-italia-con-carriera-alias/), ovvero quasi il 6% degli istituti, diffusi in tutto il territorio italiano.

Per quanto riguarda la situazione della carriera alias nelle università, i risultati più aggiornati sono al settembre 2025 e raccontano di una diffusione significativa ma a macchia di leopardo, dall’Abruzzo alla Toscana dal Veneto alla Sicilia, ma mancano per esempio all’appello la Valle d’Aosta, le Marche e la Calabria.

Proposte di regolamento scolastico

Le Associazioni Agedo, Associazione di Genitori, parenti, amiche e amici di persone LGBTQIA+, nata nel 1992, e GenderLens, collettivo di genitori, hanno proposto un regolamento per la Carriera Alias, sempre attuale, a disposizione per fornire supporto alle scuole che lo desiderano, quanto mai utile per dare spazio all’inclusione, la tolleranza e il rispetto.

Per saperne di più

https://www.agedonazionale.org/elenco-scuole-in-italia-con-carriera-alias/

https://www.dirime.com/carriera-alias-a-scuola/