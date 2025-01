Carta Docente a tutti i docenti precari anche per l’a.s. 2024/2025: come ottenerla

Carta Docente a tutti i docenti precari anche per l’a.s. 2024/2025: come...

Come noto, a differenza dello scorso anno scolastico, per l’anno 24/25 NON è stata prorogata l’assegnazione della Carta Docente anche ai docenti precari.

Invece, anche per l’a.s. 2024/2025, i docenti precari, anche con contratti brevi, hanno diritto ad avere la Carta Docente (500 euro per ciascun anno scolastico, per gli ultimi 5 anni)!

Tutti i Tribunali del Lavoro, infatti, in accoglimento dei ricorsi patrocinati dall’avv. Guido Marone, continuano a condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attivare la Carta Docente, per i docenti precari che abbiano svolto attività di docenza a tempo determinato almeno da data antecedente al 31 dicembre, sino a giugno, per ciascun anno scolastico, anche con contratti di breve durata.

Pertanto tutti docenti precari che hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato (sia con contratti unici, che con contratti brevi su medesima Classe di concorso e medesimo Istituto scolastico), hanno la possibilità di rivolgersi al Giudice del Lavoro, per ottenere la Carta docente, pari a 500 euro per ciascun anno di servizio, incluso l’a.s. 2024/2025 se hanno già ricevuto incarico di docenza, aderendo al ricorso dell’avv. Marone.

Per richiedere la Carta Docente, quindi, è possibile ricevere tutte le informazioni utili compilando il form a questo indirizzi:

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO