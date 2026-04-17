Carta Docente anche al personale ATA, è giusto dare il bonus ad amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici? – Rispondi al SONDAGGIO

Dal prossimo 28 aprile sarà possibile compilare la domanda per inserirsi nelle Graduatorie Ata 24 mesi, riservate a chi ha già ricoperto il ruolo come ATA a scuola per almeno 24 mesi, anche non continuativi.
Ma qual è la condizione attuale del personale ATA? Si può dire che i collaboratori scolastici o gli assistenti amministrativi spesso si sentono bistrattati, forse anche a causa di stipendi non proprio altissimi.
Di recente, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha manifestato l’intenzione di valorizzare il personale ATA, parlando di una possibile estensione della Carta Docente, che dovrebbe anche diventare Carta dei Servizi, quindi da estendere a tutto il personale scolastico.
E’ in questo scenario che si pongono nuovi quesiti. L’allargamento della card per l’aggiornamento al personale Ata porterebbe ad una ulteriore riduzione del bonus per gli insegnanti, che ormai non ammonta più a 500 bensì a 380 euro? Il personale ATA merita di essere valorizzato anche dal punto di vista culturale, grazie anche a questo bonus?
La Tecnica della Scuola ha chiesto ai lettori la loro opinione sul tema.
All’interno del sondaggio troverai le seguenti domande:
Qual è il tuo ruolo?
In quale luogo ti trovi attualmente?
Il personale ATA è bistrattato e poco considerato?
Giusto estendere la Carta Docente (ormai sempre più carta di welfare) anche agli ATA?
Perché sei a favore o meno dell’estensione della Carta Docente agli ATA?
(risposta libera)