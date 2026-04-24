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ATA
24.04.2026

Un dirigente: “Considero i collaboratori scolastici come i miei ‘vice maestri’. Ho dotato loro di portatili e anticipato stipendi”

Sara Adorno
Indice
Il ds: "Credo nel senso di appartenenza"
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È dedicata proprio al mondo ATA la nuova puntata di “Scuola Talk”, la trasmissione di approfondimento settimanale de La Tecnica della Scuola. Ospiti di questa puntata Giuseppe Mancuso, presidente di FederAta, che rappresenta la categoria a livello sindacale, e Maurizio Primo Carandini, dirigente dell’Istituto “Paolo e Rita Borsellino” di Valenza (Alessandria), divenuto noto per aver elargito spontaneamente dei benefit economici ai propri collaboratori scolastici, così da valorizzare il loro impegno a favore dell’istituto. Un gesto che ha fatto in breve il giro d’Italia.

Il ds: “Credo nel senso di appartenenza”

Il dirigente Carandini ha voluto precisare: “Ho deciso di dotare il mio personale amministrativo di computer portatili per permettere loro di lavorare in condizioni migliori, anche da casa se lo desiderano. Considero i collaboratori scolastici come i miei ‘vice maestri‘: sono le prime persone che i genitori incontrano e a cui affidano i figli. Ho compiuto gesti economici concreti, come l’anticipo di stipendi durante il Covid (il “prestito d’onore”) o l’aiuto ai fuori sede per i rincari dei trasporti, non per visibilità, ma perché credo nel senso di appartenenza e nella dignità del lavoro. Un collaboratore che guadagna 1200 euro al mese e ne spende 400 di affitto vive una situazione di oggettiva difficoltà che lo Stato non può ignorare”.

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