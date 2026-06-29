Cattedre orario esterne, il dirigente scolastico formalizza la disponibilità delle ore interne. Poi c’è anche l’ottimizzazione

È tempo di predisporre gli organici di fatto 2026/2027 e di ristrutturare la composizione dell’assegnazione delle cattedre orario esterne rendendole tutte interne o comunque più agevoli. Poi c’è anche, in alcune regioni di Italia dove la contrattazione regionale lo preveda, la possibilità di richiedere l’ottimizzazione della cattedra orario esterna. Tali movimenti devono essere disposti e devono essere richiesti prima della procedura delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie 2026/2027.

Cattedra oraria esterna riassorbita

Per ottimizzare al meglio il lavoro didattico dei docenti, qualora ce ne siano le condizioni di disponibilità di organico orario, le cattedre orario esterne devono essere riassorbite all’interno della scuola di titolarità. La norma che impone questa procedura è l’art.2, comma 6 del CCNI della mobilità annuale del 10 luglio 2025. In tale norma è disposto che il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l’unitarietà dell’insegnamento nella scuola di completamento. Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità.

Ottimizzazione della cattedra oraria esterna

Il miglioramento della cattedra orario esterna, in modo da formare una cattedra migliorativa per le esigenze del titolare, può essere richiesta dal docente interessato in fase di organico di fatto e prima delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, solo nel caso in cui il Contratto collettivo integrativo regionale per le utilizzazioni 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 lo prevedesse esplicitamente.

Nel caso di di alcune Regioni sappiamo già che i sindacati territoriali, insieme agli uffici scolastici regionali, hanno già previsto la norma per l’ottimizzazione della COE e quindi una effettiva opportunità di migliorare l’assetto della Cattedra oraria esterna secondo una specifica richiesta del titolare assegnato proprio alla COE. I titolari di cattedra orario esterna delle scuole secondarie di I e II grado che non hanno la possibilità di essere riassorbiti automaticamente nelle scuole di titolarità, se il contratto regionale sulle utilizzazioni lo prevede espressamente, possono, a domanda degli interessati, ottimizzare le cattedre-orario esterne, prima delle operazioni di assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, con la modifica delle scuole di completamento e a richiesta.