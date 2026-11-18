L’ARAN ha convocato per il 1° dicembre, alle 11, i sindacati dell’Area Istruzione e Ricerca per riprendere la trattativa sull’accordo che regola il diritto di sciopero dei dirigenti scolastici. L’ANP rivendica di aver aperto la questione e annuncia che si siederà al tavolo con spirito costruttivo.

Un accordo scritto per altri

Il percorso è ripartito dalla disdetta, il 15 luglio, dell’accordo allegato al contratto del Comparto Scuola del 1999, firmato quando i capi d’istituto ancora ne facevano parte. Da allora la loro qualifica è diventata dirigenziale, ma le regole sono rimaste le stesse. Secondo l’ANP, chi deve garantire i servizi minimi durante gli scioperi di docenti e personale Ata è di fatto impossibilitato a esercitare in proprio un diritto tutelato dall’articolo 40 della Costituzione. Una situazione che il sindacato giudica “non più tollerabile”.

La replica ai critici

Per qualcuno l’iniziativa sarebbe un “buco nell’acqua”, perché il diritto esisterebbe già e la sede sarebbe sbagliata. L’ANP respinge queste letture, definendole “ridicole”. Il diritto esiste come principio costituzionale, spiega, ma senza una disciplina costruita per la dirigenza è rimasto lettera morta per circa vent’anni. Quanto alla sede, la legge 146/1990 indica nell’ARAN il soggetto che negozia gli accordi e nella Commissione di garanzia quello che ne valuta l’idoneità. La convocazione, aggiunge l’ANP, è rivolta anche a chi ha criticato l’iniziativa: “la migliore risposta” alle polemiche.